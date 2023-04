Auf die Apple Watch Challenge zum heutigen Earth Day haben wir euch bereits mit einem separaten Artikel aufmerksam gemacht. Seid sportlich und sichert euch eine virtuelle Medaille sowie spezielle Sticker zur Verwendung in iMessage und FaceTime. Die Apple Watch Herausforderung ist allerdings nicht die einzige Aktion, die sich Apple zum heutigen „Tag der Erde“ ausgedacht hat. Insbesondere im App Store stehen heute zahlreiche Apps & Spiele zum Thema Nachhaltigkeit im Mittelpunkt. Viele von diesen stammen aus Deutschland.

Apple feiert den „Tag der Erde“

Bereits im Vorfeld zum Earth Day hat Apple seine Klimaschutzaktivitäten in den Mittelpunkt gerückt. . Erst kürzlich wurde bekannt, dass Apple und globale Zulieferer den Einsatz erneuerbarer Energien auf 13,7 Gigawatt ausweiten, und dass Apple darüberhinaus den „Restore Fund“ zum Abbau von Kohlendioxid ausweitet. Zudem hat der Hersteller seinen Umweltbericht 2023 veröffentlicht und seine großen Fortschritte bei den Klimazielen beworben.

Heute blicken wir in den App Store und auf Apps & Spiele aus Deutschland zum Thema Nachhaltigkeit. Das App Store-Redaktionsteam feiert zum Tag der Erde Apps und Spiele, die uns zu kleinen Veränderungen inspirieren, aber möglicherweise große Wirkung entfalten. Zum einen möchten wir euch auf die App des Tages „Emyze“ von der The Mother Nature GmbH aufmerksam machen und zum anderen ein paar weitere spannende Apps mit an die Hand geben.

App des Tages: „Emyze“

The Mother Nature GmbH – ein Social Startup aus Berlin – möchte euch maximale Transparenz über die eigenen CO2-Emissionen geben und euch zu informierten Entscheidungen und echtem Klimahandeln befähigen. Kurzum: Das Ziel von Emyze ist es unser Bewusstsein dafür zu schärfen, was unseren CO2-Fußabdruck ausmacht, um es Nutzern zu ermöglichen fundierte Entscheidungen zu treffen und jeden einzelnen ins Klimahandeln zu bringen.

Spiel des Tages: „Endlich“

Zum Earth Day wird als Spiel des Tages „Endling“ des deutschen Indie-Publishers HandyGames aus Giebelstadt ins Rampenlicht gerückt. Das Survival Adventure Game im Sidescroller-Format, bei dem man sich als letzte Füchsin auf der Erde mit schweren Zukunftsentscheidungen konfrontiert sieht, birgt eine tiefgreifende Botschaft zu aktuellen Umweltbelangen und soll zur Reflexion anregen.

Weitere Spannende Apps

Immer mehr Apps und Spiele zu Themenbereichen wie bewusster Konsum, Verantwortung und Nachhaltigkeit erobern den App Store – zum Tag der Erde feiert die App Store Redaktion Apps, die das Umweltbewusstsein erweitern und dabei helfen seinen ökologischen Fußabdruck zu verkleinern und präsentiert unter anderem folgende Features:

„Die Zukunft der Mode ist nachhaltig“ mit Apps, die sich dafür einsetzen, dass man weniger kauft, die Sachen in den Kleiderschränken länger trägt und so Textilabfall reduziert

„Apps für Nachhaltigkeit“ mit Apps, die das Umweltbewusstsein erweitern: Ob Wiederverwertung oder Wiederverwendung – so verkleinert man seinen ökologischen Fußabdruck

„Klimaschutz mit Köpfchen“ – die Blinkist-Büchersammlung „Große Ideen in 15Min“ ist bis 23. April kostenlose und fasst beliebte Bücher über Nachhaltigkeit und Klimawandel in verdauliche Häppchen zusammen

Zehn Nachhaltigkeits-Apps aus Deutschland: