Am vergangenen Wochenende wurden die BAFTA Television Craft Award-Gewinner bekannt gegeben und Apple TV+ kann sich insgesamt über zwei Auszeichnungen für „The Essex Serpent“ und „Bad Sisters“ freuen.

Apple TV+ erhält zwei BAFTA Television Craft Awards

Apple TV+ wurde mit den BAFTA Television Craft Awards geehrt, darunter in der Kategorie „Best Costume Design“ für die erstmalige BAFTA-Gewinnerin Jane Petrie als Anerkennung für ihre Arbeit an der gefeierten limitierten Serie „The Essex Serpent“ und in der Rubrik „Best Titles & Graphic Identity“ für Peter Anderson Studio für die schwarze Komödie „Bad Sisters“, die insgesamt fünfmal für die BAFTA-Awards nominiert wurde.

„The Essex Serpent“ spielt im viktorianischen England mit einer Starbesetzung unter der Leitung von Dänen, Hiddleston, Frank Dillane, Clémence Poésy und Hayley Squires und folgt der Londoner Witwe Cora Seaborne (Dänen), die nach Essex zieht, um Berichten über eine mythische Schlange nachzugehen. Sie bildet eine überraschende Verbindung aus Wissenschaft und Skepsis mit dem örtlichen Pastor (Hiddleston), aber als sich eine Tragödie ereignet, beschuldigen die Einheimischen sie, die Kreatur angezogen zu haben.

Worum dreht es sich bei „Bad Sisters“? Die eng verbundenen Garvey-Schwestern haben immer aufeinander aufgepasst. Als ihr Schwager tot aufgefunden wird, leitet seine Lebensversicherer eine Untersuchung ein, um böswillige Absichten zu beweisen. Dabei nimmt die Versicherung die Schwestern ins Visier, die beide triftige Gründe hatten, ihn zu töten.

Apple TV+ blickt auf sechs zusätzliche Nominierungen für die BAFTA Television Awards, die am 14 Mai 2023 bekannt gegeben werden, darunter Beste Dramaserie und Beste Nebendarstellerin für „Bad Sisters“, Bestes internationales Programm für „Pachinko“, Nominierungen für Hauptdarsteller und Nebendarsteller für Gary Oldman und Jack Lowden in „Slow Horses“ und Bester Hauptdarsteller für Taron Egerton in „Black Bird“.

Seit dem Start am 01. November 2019 konnte Apple TV+ 352 Awards und 1.444 Nominierungen einheimsen.