Für viele Menschen sind Hunde und Katzen eine echte Bereicherung im Alltag. Doch so liebenswürdig die Fellnasen auch sind, die Pflege ihrer Mähne und das Einfangen der Haare ist kein Kinderspiel. Genau hierbei möchte euch Anker mit eufy clean N930 unter die Arme greifen. Der speziell für Haustiere konzipierte Staubsauger ist ab sofort zum reduzierten Startpreis von 169,99 Euro erhältlich.

Anker eufy clean N930 ist da

Anker bzw. das Tochterunternehmen Eufy erweitert sein Portfolio und denkt dieses Mal an die vielen Millionen Menschen, die sich tagtäglich an ihren Hunden und Katzen erfreuen. Allerdings ist die Pflege ihrer Mähne und das Einfangen der Haare kein Kinderspiel. Umso willkommener sind Helfer wie der neue Eufy Clean N930. Hierbei handelt es sich um einen speziell für die Haustiere konzipierten 400-Watt-Staubsauger. Dieser arbeitet selbst auf der höchsten der vier Stufen mit seinen 50 Dezibel verhältnismäßig leiste.

eufy Clean N930: Rundum-Sorglos-Paket für Vierbeiner

Mit seinen diversen Aufsätzen ist der beste Freund für Mensch und Tier universell einsetzbar: Der Pflegebürsten-Aufsatz erleichtert das Kämmen, verhindert dabei ein Verfilzen des Fells und entfernt lose Haare in Kombination mit dem leistungsstarken Sauger (14.000 Pascal). Die sammeln sich letzten Endes im 4,5 Liter großen Auffangbehälter, der sich mit einem Knopfdruck bequem entleeren lässt. Ein Trimmaufsatz mit Scherkamm in fünf Größen 3, 6, 12, 18 und 24 Millimeter – ist ebenso im Lieferumfang enthalten wie eine Entfilzungsbürste, eine Reinigungsbürste und eine Düse für hartnäckige Haare in Sofaritzen.

Laut Hersteller saugt der leistungsstarke 400W Staubsauger 99% der Tierhaare direkt in den Auffangbehälter und sorgt dafür, dass euer Zuhause nahezu haarfrei und makellos bleibt.

Ab sofort ist er für 199,99 Euro exklusiv auf Amazon.de erhältlich. Bis einschließlich 30. April gibt es das Komplettpaket zum Start für lediglich 169,99 Euro.