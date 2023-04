In regelmäßigen Abständen steht Microsoft 365 bei Amazon zum reduzierten Preis im Mittelpunkt. Allerdings spricht ein Abo-Modell nicht jeden Nutzer an. Hier springt die Dauerlizenz Microsoft Office 2021 ein. Die Version „Home & Student“ könnt ihr aktuell bei Amazon mit 38 Prozent Rabatt kaufen, so dass nur 92,99 Euro anstatt 149,99 Euro fällig werden.

-38% Rabatt auf Microsoft Office 2021

Habt ihr kein Interesse am Microsoft 365 Abo, sondern vielmehr an Microsoft Office (Dauerlizenz)? Dann haben wir gute Nachrichten für euch. Amazon hat den Rotstift angesetzt und an der Preisschraube gedreht. Nur heute könnt ihr Microsoft Office 2021 Home & Student zum Preis von nur 92,99 Euro kaufen.

Der Listenpreis von Microsoft Office 2021 beträgt 149,99 Euro. Ihr spart somit satte 57 Euro bzw. über 38 Prozent. Enthalten sind die Desktop-Version von Word, Excel und PowerPoint zur Nutzung auf einem PC oder Mac.