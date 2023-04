Während wir uns mit großen Schritten auf die diesjährige Apple Worldwide Developers Conference zubewegen, intensivieren sich die Gerüchte zu iOS 17, watchOS 10, macOS 14 und Co. Neben den neuen Funktionen wird auch darüber spekuliert, welchen Beinamen macOS 14 erhalten könnte. Insgesamt 15 Namen stehen zur Auswahl, zumindest hat Apple für diese ein Markenzeichen angemeldet.

Was haben Ventura, Monterey, Big Sur, Catalina, Mojave, High Sierra, Sierra, El Capitan, Yosemite und Mavericks gemeinsam? Richtig, es sind nicht nur besondere Orte in Kalifornien, sondern auch die Beinamen der letzten macOS-Versionen.

Wenige Wochen vor der WWDC – diese findet vom 05. bis 09. Juni statt – stellt sich unter anderem die Frage, welchen Beinamen macOS 14 tragen wird. Parker Ortolani macht auf insgesamt 15 Namen von Orten in Kalifornien aufmerksam, für die Apple ein Markenzeichen angemeldet hat, die bislang allerdings noch keine Verwendung gefunden haben. Hierbei handelt es sich um Diablo, Condor, Tiburon, Farallon, Miramar, Rincon, Pacific, Redwood, Shasta, Grizzly, Skyline, Redtail, Sonoma, Sequoia und Mammoth.

there are 15 names of places in California Apple trademarked but never used, to date every name they have used was one of those trademarks

— Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) April 21, 2023