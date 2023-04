IKEA führt einen neuen 3D-Raumplaner ein, um das Einrichten der eigenen vier Wände zu erleichtern. Mithilfe von künstlicher Intelligenz können Nutzer ihre Wohnräume auf IKEA.de sowie in der IKEA App erfassen und mit IKEA Produkten gestalten. Die neue Funktion, „IKEA Kreativ“ genannt, ist kostenlos und zeigt Nutzern, wie die Möbel in ihrem Zuhause aussehen würden.

„IKEA Kreativ“

„IKEA Kreativ“ verwendet modernste 3D-Technologie und künstliche Intelligenz, damit die Kunden ihre Wohnung auf spielerische Art und Weise als 3D-Modell erfassen und ihrem Zuhause einen neuen Look verleihen – natürlich ausgestattet mit IKEAs Sortiment. Die Funktion bietet zwei Gestaltungsoptionen:

Die eigenen Wohnräume scannen und gestalten : Nutzer können ein Weitwinkelbild ihres Zimmers mit ihrem Smartphone aufnehmen und in ihrem IKEA Profil speichern. Mit der „Möbelradierer“-Funktion können sie den Raum leer räumen bzw. einzelne Gegenstände digital entfernen. Dann können sie im IKEA Sortiment stöbern und ihre Lieblingsprodukte im virtuellen Wohnraum platzieren.

: Nutzer können ein Weitwinkelbild ihres Zimmers mit ihrem Smartphone aufnehmen und in ihrem IKEA Profil speichern. Mit der „Möbelradierer“-Funktion können sie den Raum leer räumen bzw. einzelne Gegenstände digital entfernen. Dann können sie im IKEA Sortiment stöbern und ihre Lieblingsprodukte im virtuellen Wohnraum platzieren. Interaktive 3D-Ausstellungsräume einrichten: Nutzer können aus einer Galerie von mehr als 50 interaktiven Ausstellungsräumen wählen und dann Produkte nach Belieben einfügen, bewegen, drehen, aufhängen oder entfernen.

Nachdem Nutzer den Raum nach ihren Wünschen gestaltet haben, können sie ihre Entwürfe mit Familie und Freunden teilen oder auf Social-Media-Plattformen veröffentlichen. Wenn sie das Raumdesign in die Tat umsetzen möchten, können sie einzelne Produkte oder die komplette Raumeinrichtung in den Warenkorb legen und online bestellen oder in ein IKEA Einrichtungshaus gehen.

Jeremy Drury, Chief Digital Officer bei IKEA Deutschland, freut sich über die neue Innovation im eigenen Haus:

„Mit ‚IKEA Kreativ‘ schaffen wir ein interaktives Erlebnis, bei dem die Menschen den Zauber der IKEA Einrichtungshäuser in einem virtuellen Raum erleben.“

„IKEA Kreativ“ ist ein wichtiger Baustein für IKEA als Omnichannel-Händler. So erklärt Drury weiterführend:

„Wir sehen großes Potenzial darin, durch den Einsatz innovativer Technologien das Einkaufserlebnis zu verbessern und den Übergang zwischen unserem Online-Angebot und dem Besuch im Einrichtungshaus nahtlos möglich zu machen.“

Die kostenlose Funktion wurde bereits im vergangenen Jahr in den USA eingeführt und wird nun schrittweise weiter ausgerollt. Für Nutzer in Deutschland ist die Funktion ab sofort auf IKEA.de und in der IKEA App verfügbar.