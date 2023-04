Im Rahmen von „Apple at Work“ bietet der Hersteller aus Cupertino Hardware, Software und Services an, um Unternehmen die Möglichkeit zu bieten, zu wachsen und Kunden einen besseren Service zu bieten. So können Mitarbeiter beispielsweise ein Projekt auf dem Mac beginnen und auf dem iPad fertigstellen, Bildschirme nebeneinander nutzen, um den Arbeitsbereich zu vergrößern, und sogar mit dem Apple Pencil auf dem iPad zeichnen oder das iPhone für Live-Updates auf dem Mac verwenden.

So hilft Apple kleinen Unternehmen, zu wachsen und ihren Kunden einen besseren Service zu bieten

Apple hat einen neuen Artikel im Apple Newsroom veröffentlicht, um darauf aufmerksam zu machen, wie das Unternehmen kleinen Unternehmen hilft, zu wachsen und ihren Kunden einen besseren Service zu bieten.

Dabei geht Apple exemplarisch auf drei konkrete Beispiele aus den USA ein. In Los Angeles nutzt die Streetwear-Marke Kids of Immigrants iPad und Apple Pencil, um ihre farbenfrohe Mode zum Leben zu erwecken, und den Mac, um sie in die Welt zu tragen. In der San Francisco Bay Area hat sich Señor Sisig, ursprünglich ein kleiner Foodtruck mit einem iPad, mit Apple Business Essentials und einer ganzen Reihe von Apple Geräten zu einem lokalen philippinischen Street Food-Phänomen entwickelt. Und in den Vororten von Philadelphia nutzt Darianna Bridal & Tuxedo Tap to Pay auf dem iPhone, um den Kassiervorgang zu beschleunigen und Kund:innen zufrieden zu stellen, sowie Apple Business Connect, um seine Präsenz im gesamten Apple Ökosystem zu organisieren.

Auch Unternehmen aus Deutschland agieren erfolgreich mit Apple Lösungen für Unternehmen

An dieser Stelle möchten wir allerdings nicht nur über den großen Teich in die USA blicken, sondern euch auch auf zwei Unternehmen aus Deutschland hinweisen, die sehr erfolgreich mit Apple Lösungen für Unternehmen agieren. Konkret handelt es sich um Brammibal’s Donuts („The best donuts in town. And they’re vegan, too.“) und Dance („Dein Antrieb für jeden Tag“).

Bei Brammibal’s Donuts handelt es sich um ein in Berlin gegründetes Familienunternehmen, das vegane Donuts herstellt und an seine vielen begeisterten Kunden verkauft. So gibt Jessica Jeworutzki, Gründerin und CEO von Brammibal’s Donuts zu verstehen, dass sie schon immer eine Vorliebe für Süßes hatte. Allerdings gab es keine vegangen Donuts, so dass sie beschloss, selbst welche zu kreieren. Ihren Business-Plan erstellte sie auf einem MacBook und mittlerweile kommen Apple Geräte im ganzen Unternehmen zum Einsatz. In den Cafés werden iPads verwendet, um die Lagerbestände zu kontrollieren, im Büro arbeiten die Mitarbeiter mit dem MacBook Air und in den Bäckereien werden iPads zur Bestandsverwaltung genutzt. Auch ohne tiefgreifende IT-Kenntnisse können die verwendeten Apple-Geräte bei Brammibal’s Donuts komfortabel durch den Apple Business Manager verwaltet. Beim Anblick des eingebundenen Videos bekommt man in jedem Fall Hunger.

Ein zweites Beispiel aus Deutschland stellt „Dance“ dar. Dance ist ein Aboservice für E‑Bikes, mit dem ihr einfach moderne elektrische Bikes mieten könnt. Seit der Gründung im Jahr 2020 erstellt Dance mit Swift seine Apps für Kunden und eine Reihe von eigenen, intern genutzten Apps, die das Unternehmen bei seinem enormen Wachstum unterstützen. Eric Quidenus-Wahlforss, Gründer und CEO von Dance, gibt zu verstehen, dass man sich von Anfang an für Apple Produkte entschieden hat, da es sich um die beste erhältliche Technologie handelt. So kommen Apple Produkte vor Ort bei den Mitarbeitern, im Lager und in den Werkstätten zum Einsatz. Die Dance Software-Ingenieurin Nynke de Boer betont in diesem Zusammenhang noch einmal, wie einfach es ist, mit Swift eine App zu entwickeln.