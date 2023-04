Apple testet Berichten zufolge ein neues System namens „countryd“ in iOS 16, das den Standort eines Nutzers genau bestimmen und iOS-Funktionen basierend auf diesem Standort einschränken soll. Derzeit verwendet Apple Hardcoding-Techniken, um iOS-Funktionen an bestimmten Standorten einzuschränken, wobei die meisten Einschränkungen an die Region des Geräts gebunden sind, entweder durch Software-Einstellungen oder durch den Herkunftsort der Hardware. Das neue „countryd“-System kombiniert jedoch mehrere Datenquellen, wie den GPS-Standort des Geräts, den Ländercode des Wi-Fi-Routers und Informationen von der SIM-Karte, um das Land zu bestimmen, in dem sich der Nutzer befindet.

„countryd“-System zur genauen Standortbestimmung

Das neue System wird es Nutzern erschweren, standortbezogene Beschränkungen zu umgehen, aber es wird es auch erleichtern, dass Geräte diese Beschränkungen automatisch ignorieren, wenn Nutzer in eine andere Region reisen. Das System wurde entwickelt, um Einschränkungen zu setzen, die von Regierungsbehörden festgelegt werden, und der von 9to5Mac gesichtete Code legt nahe, dass das System verwendet werden könnte, um Sideloading auf iOS in Europa zu ermöglichen.

Sideloading ist der Prozess, bei dem Apps von Drittanbietern über andere Methoden als die offiziellen installiert werden. Bereits im Dezember 2022 berichtete Bloomberg, dass Apple aufgrund des Drucks der Europäischen Union erstmals Sideloading auf iOS zulassen wollte. Vor kurzem berichtete Bloombergs Mark Gurman, dass Apple zwar immer noch plant, Sideloading mit iOS 17 zu erlauben, die Funktion aber nur in Europa verfügbar sein wird.

Mit dem neuen „countryd“-System wird Apple in der Lage sein, leicht festzustellen, ob ein Gerät in einem EU-Land verwendet wird, was das Sideloading ermöglicht. Wenn andere Länder Apple ebenfalls dazu zwingen, Sideloading zu erlauben, sollte ein einfaches Update dieses Systems die Funktion in anderen Regionen ermöglichen. Die Umgehung des Sideloadings in anderen Regionen wird jedoch nicht so einfach sein wie die Änderung der Systemeinstellungen oder der Kauf eines iPhone in Europa, um es beispielsweise in den USA zu verwenden.

Es ist noch unklar, wie oder ob Apple Sideloading offiziell als neue iOS-Funktion einführen wird. Es wird erwartet, dass das Unternehmen iOS 17 und andere neue Versionen seiner Betriebssysteme im Juni auf der WWDC 2023 vorstellt, wo die Funktion möglicherweise angekündigt wird.