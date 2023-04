Apple TV+ erweitert sein Angebot für Kinder und Familien und kündigt mit „BE@RBRICK“ eine neue Zeichentrickserie an, die auf den BE@RBRICK-Figuren von MEDICOM TOY basiert.

Apple TV+ hat bekannt gegeben, dass der Video-Streaming-Dienst sein Angebot an Geschichten für Kinder und Familien um „BE@RBRICK“ erweitert. Dabei handelt es sich um eine neue 13-teilige Zeichentrickserie von DreamWorks Animation und Dentsu Inc., die auf den bekannte Bären-Sammlerfiguren von MEDICOM TOY basiert. Ein Starttermin wurden bislang noch nicht genannt.

„BE@RBRICK“ ist eine musikgetriebene Comedy-Serie über die junge Singer-Songwriterin Jasmine und ihre Bandkollegen, die ihre Träume verfolgen und andere dazu inspirieren, dasselbe zu tun. Aber es wird nicht einfach sein, in einer Welt zu leben, in der jedem die Rolle zugewiesen wird und in der der aufgemalte Blick, den man nach dem Abitur erhält, bestimmt, wer man für den Rest seines Lebens sein wird. Jasmine erkennt, dass sie und ihre Freunde es möglicherweise selbst schaffen müssen, damit sich ihre Welt ändert.

Die neue Serie wird durch CG-Animation erzählt und von DreamWorks Animation und Dentsu Inc. animiert und produziert. Als Shworunnerin und ausführende Produzentin agiert Meghan McCarthy („My Little Pony: Friendship Is Magic“, „Centaurworld“). Alex Almaguer („TrollsTopia“) agiert als Supervising Producer und Taylor Orci („Kipo and the Age of Wonderbeasts“) als Story Editor. Athena Hofmann („Curious George“) wird bei der Serie als Line Producer fungieren.

„BE@RBRICK“ ist nicht die erste Zusammenarbeit von Apple TV+ und DreamWorks, sondern knüpft an Kindersegen wie z.B. „Pinecone & Pony“ und „Doug Unplugged“ an.