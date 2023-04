Allgemein wird damit gerechnet, dass alle vier Modelle der iPhone 15 Familie – die für September 2023 erwartet werden – mit einem USB-C Anschluss ausgestattet werden. Dies dürfte zur Folge haben, dass Apple auch beim Zubehör auf USB-C wechseln wird. So sollen sich beispielsweise EarPods mit USB-C Anschluss bereits in der Massenproduktion befinden.

Passend für den iPhone 15 Verkaufsstart: EarPods mit USB-C Anschluss gehen in die Massenproduktion

Kabelgebundene Kopfhörer haben in den letzten Jahren an Bedeutung verloren. So legt Apple beispielsweise seit dem Jahr 2016 dem iPhone keine Kopfhörer mehr bei. Vielmehr stehen Bluetooth-Kopfhörer im Fokus.

Nichtsdestotrotz bietet Apple neben den drahtlosen AirPods und Beats-Kopfhörern auch noch kabelgebundene EarPods an. Diese könnt ihr wahlweise mit Lighting-Anschluss oder klassischer 3,5mm Kopfhörerbuchse bestellen. Beide Kopfhörer werden hierzulande zum Preis von 19 Euro verkauft.

Im vorauseilenden Gehorsam und in Hinblick auf die Umstellung von Lighting auf USB-C beim iPhone 15 (Pro) hat Apple neue EarPods mit USB-C Anschluss in die Massenproduktion geschickt, so Leaker ShrimpApplePro. Darüberhinaus hat Apple auch die Massenproduktion MFI-zertifizierter USB-C Kabel gestartet. Auch bei weiterem Zubehör dürfte Apple auf kurz oder lang von Lighting auf USB-C wechseln. Hierbei denken wir unter anderem an die AirPods-Ladecases, Magic Keyboard, Magic Mouse, Magic Trackpad und CO.