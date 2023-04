Amazon hat angekündigt, dass das Unternehmen seine auf Gesundheit fokussierte Halo-Abteilung aufgrund mehrerer Faktoren, darunter ein zunehmend überfüllter Markt und ein unsicheres wirtschaftliches Umfeld, schließen wird. Die Entscheidung kommt nicht überraschend, da das Unternehmen erst spät in das Geschäft mit den Fitness-Trackern eingestiegen ist und seine Produkte gemischte Kritiken erhalten haben.

Kunden der letzten 12 Monate erhalten ihr Geld zurück

Amazon hat den Verkauf aller drei Halo-Produkte, zu denen das Halo Band, Halo View und Halo Rise gehören, eingestellt. Obwohl die Geräte nicht mehr auf der Webseite von Amazon erhältlich sind, sind sie noch bei einigen Drittanbietern erhältlich. Amazon hat jedoch erklärt, dass die gesamte Halo-Hardware eingestellt wird und der Betrieb im Laufe der nächsten Monate eingestellt wird.

Amazon-Sprecherin Kristy Schmidt erklärte gegenüber The Verge, dass das Unternehmen stolz auf die Erfindungen und die harte Arbeit sei, die in die Entwicklung von Halo für seine Kunden geflossen ist, aber „wir müssen Prioritäten bei den Ressourcen setzen und den Nutzen für die Kunden und die langfristige Entwicklung des Unternehmens maximieren.“

Um seinen Kunden den Übergang zu erleichtern, hat Amazon angekündigt, dass allen Kunden, die in den letzten 12 Monaten ein Halo-Gerät oder ein Zubehör-Band gekauft haben, der volle Kaufpreis zurückerstattet wird. Alle nicht genutzten, im Voraus bezahlten Halo-Abonnementgebühren werden zurückerstattet, und es werden den Nutzern keine weiteren Gebühren berechnet. Amazon wies auch darauf hin, dass die Geräte am 1. August nicht mehr funktionieren werden und alle verbleibenden Daten gelöscht werden. Die Nutzer können ihre Daten vorher über die Einstellungsseite in der Halo-App herunterladen oder löschen.

Das ursprüngliche Halo Band war ein einfacher Tracker, der im Jahr 2020 auf den Markt kam, das Halo View folgte im Jahr 2021. Kürzlich brachte das Unternehmen Halo Rise auf den Markt, einen kontaktlosen Schlaf-Tracker mit integriertem Wecker. Amazon kam jedoch zu spät in das Marktsegment der Fitness-Tracker, da Konkurrenten wie Fitbit, Apple und Samsung bereits fortschrittlichere Funktionen wie EKG- und Vorhofflimmerüberwachung auf ihren Smartwatches anboten. Das einfache Band von Amazon war zwar erschwinglich, aber auch etwas umstritten, da es die Möglichkeit bot, ein 3D-Bild des Benutzers zu erstellen, um das Körperfett zu messen und den Tonfall des Benutzers zu überwachen, wenn er mit anderen spricht.