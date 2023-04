Ende März startete Apple mit „Apple Music Classical“ eine separate Musik-App für klassische Musik. Nun veranstaltet Apple an Klassik-Konzert im Apple Store „Apple Tower“ Theatre“ in Los Angeles.

Apple veranstaltet Klassik-Konzert im Tower Theatre Store in Los Angeles

Apple feiert „Apple Music Classical“ mit einem speziellen Candlelight Klassik-Konzert (PIN 6327) in „Apple Tower Theatre“ in Los Angeles. Das Event findet am 30. April statt und ist bereits restlos ausverkauft. Das Konzert wird unter anderem wie folgt beschrieben

Candlelight-Konzerte bringen die Magie eines multisensorischen Live-Musikerlebnisses an beeindruckende Orte, wie sie noch nie zuvor in Los Angeles zu sehen waren. Melden Sie sich jetzt für eine Reise der klassischen Musik im Apple Tower Theatre im sanften Schein von Kerzenlicht an. Schließen Sie sich uns nur für eine Nacht an und erleben Sie Candlelight in Wellen, wie wir es noch nie zuvor getan haben!

Wie in den Veranstaltungsdetails erwähnt, wird das Orchid Quartet eine Vielzahl von Stücken spielen, um Apple Music Classical in einer etwa einstündigen Aufführung zu feiern, hier ist das vorläufige Programm:

Einführung

The Four Seasons, Violin Concerto in G Minor, Op. 8 No. 1 RV 269: “Spring”, I. Allegro – Antonio Vivaldi

Erweiterung in die Klassik

Serenade No. 13 in G Major, K. 525 Eine Kleine Nachtmusik: I. Allegro – Wolfgang Amadeus Mozart

Méditation from Thaïs – Jules Massenet

Von Bach bis Beatles und Queen

Cello Suite No. 1 in G Major, BWV 1007: I. Prelude – Johann Sebastian Bach

Eleanor Rigby – The Beatles

Bohemian Rhapsody – Queen

Filmmusik und Sci-Fi

Theme from Game of Thrones – Ramin Djawadi

Time from Inception – Hans Zimmer

Theme from Back to the Future – Alan Silvestri

Pop/Modern-Tribute

Say My Name – Destiny’s Child

Anti-Hero – Taylor Swift

About Damn Time – Lizzo

Ausklang