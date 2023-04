In einem Interview mit The Independent sprach Susan Prescott, Apples Vizepräsidentin für Entwicklerbeziehungen, über die Bedeutung des App Store für die Förderung kleiner Entwickler und historisch unterrepräsentierter Gruppen. Laut Prescott spielt der App Store eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, diesen Gruppen Sichtbarkeit und Unterstützung zu bieten. Hierfür hat Apple mehrere Förderprojekte ins Leben gerufen, um sicherzustellen, dass sie die notwendige Unterstützung erhalten.

Vielfalt und Inklusion im App Store

Eines dieser Projekte ist das App Store Foundations Programm, das Entwicklern zusätzliche Unterstützung bietet, um bessere Apps zu entwickeln. Im Gespräch mit einer Gruppe von Gründerinnen, die an dem Programm teilgenommen haben, erklärte Prescott, dass es dazu beiträgt, die Vielfalt und Integration im App Store zu erhöhen. „Ich bin im Stillen zuversichtlich, dass es in Zukunft normal sein wird, dass junge Frauen in die Tech-Branche gehen“, sagte sie. „Weil niemand versucht hat, diese Probleme für eine wirklich lange Zeit zu lösen.“

Jo Goodall, Mitbegründerin von der App Luna, lobte auch die App Store Redaktion für die Förderung von Apps kleiner Entwickler. „Das ist die Art von Aufmerksamkeit, für die wir niemals bezahlen könnten“, sagte sie. „Ich denke, diese Momente im App Store zu haben, ist wirklich sehr hilfreich.

Allerdings steht Apple wegen seiner strengen Regeln für Entwickler, die ihre Apps im App Store veröffentlichen wollen, in der Kritik. Als Prescott darauf angesprochen wurde, bekräftigte sie die Existenz des Small Business Program, das es Entwicklern ermöglicht, sich für einen Provisionssatz von 15 % anstelle von 30 % zu qualifizieren, wenn sie bis zu 1 Million Dollar verdienen.

Andeutung über neue Funktionen

Prescott kündigte außerdem an, dass Apple auf der WWDC 2023, die im Juni stattfinden wird, „neue Funktionen, neue Möglichkeiten, sich mit Apple zu verbinden, neue Wege, Antworten zu bekommen“ ankündigen wird. Zwar nannte sie keine konkreten Details, doch lässt diese Aussage darauf schließen, dass Apple einige spannende Pläne in Arbeit hat.

Passend hierzu gibt es Hinweise darauf, dass ein neues Gesetz in der EU Apple dazu veranlassen wird, Entwicklern zu erlauben, iOS-Apps außerhalb des App Store zu vertreiben. Es ist zwar nicht bekannt, wann dies umgesetzt wird, aber Gerüchte deuten darauf hin, dass Apple diese Änderung für iOS 17 ankündigen könnte, allerdings nur für europäische Länder.