In den letztem Wochen wurde bereits mehrfach kolportiert, dass watchOS 10 im Vergleich zu watchOS 9 ein großes Update darstellen wird. Nun heißt es, dass Widgets ein zentrales Element von watchOS 10 sein werden.

Gurman: Widgets werden zentrales Element von watchOS 10

Passend zum Wochenende hat Mark Gurman von Bloomberg die neueste Ausgabe seines PowerOn-Newsletters veröffentlicht. Mit dieser geht der Apple-Insider darauf ein, dass Widgets in watchOS 10 zu einem zentralen Bestandteil der Apple Watch-Oberfläche werden. Gurman vergleicht das neue System mit Glances, der Widget-Oberfläche, die auf der Original Apple Watch starteten, jedoch im weiteren Verlauf wieder eingestampft wurde.

Glaubt man den jüngsten Gerüchten, so wird die Benutzeroberfläche an das Siri-Zifferblatt erinnern, das mit watchOS 4 eingeführt wurde. Allerdings sollen die Widgets als Überlagerung für jedes Apple Watch-Zifferblatt diesen. Gurman schreibt: „Es ähnelt auch Widgets-Stacks, einer Funktion in iOS und iPadOS, mit der Benutzer viele Widgets hintereinander stapeln und durch diese scrollen können“.

Der Plan ist, Benutzer durch eine Reihe verschiedener Widgets scrollen zu lassen – für Aktivitätsverfolgung, Wetter, Börsenticker, Kalendertermine und mehr – anstatt Apps starten zu lassen.

Apple testet offenbar auch Änderungen an den Funktionen der Tasten der Apple Watch. Beispielsweise kann ein Druck auf die Digital Crown jetzt die neue Widgets-Ansicht starten, anstatt zum Startbildschirm zu navigieren. Ob die neue Oberfläche zum neuen Standard oder optional verfügbar sein wird, bleibt abzuwarten.

Anfang Juni lädt Apple zur WWDC 2023. Am 05. Juni wird Apple diese mit einem Special Event eröffnen und einen ersten Ausblick auf iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, watchOS 14 und CO. geben.