Amazon stellt heute „Angebote für Smart Home“ in den Mittelpunkt. Mit von der Partie sind zahlreiche Produkte von Philips hue. Egal, ob ihr smarte Beleuchtung für den Innenraum oder den Garten sucht, ihr werdet definitiv fündig. Zu den Highlights gehören Philips Hue Lily 3er Basis-Set + Bewegungsmelder für nur 209,99 Euro anstatt 409,98 Euro und Philips Hue White & Color Ambiance E27 Viererpack für nur 134,99 Euro anstatt 199,99 Euro.

Philips Hue drastisch im Preis gesenkt

In unseren Augen ist heute der richtige Zeitpunkt, um in die smarte Beleuchtungswelt von Philips hue einzusteigen oder das eigene Portfolio auszubauen. Bei Amazon stehen heute zahlreiche Philips Hue Produkte im Fokus. Diese wurden drastisch im Preis reduziert, so dass ihr bares Geld sparen könnt. Die vollständige Auswahl findet ihr hier, die Highlights haben wir euch zusammengestellt.

Angebot Philips Hue White & Color Ambiance E27 Viererpack 4x570lm, dimmbar, bis zu 16 Mio. Farben, steuerbar... Einfache Einrichtung per Bluetooth: Hue Lampe eindrehen, App downloaden und bis zu 10 Lampen in...

Personalisierte Beleuchtung: Wählen Sie aus Millionen von Farben und Weißtönen, um die Stimmung...