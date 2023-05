Das autonome Fahrzeugprogramm von Apple ist eines der größten bekannten Geheimnisse in der Technologiebranche. In den letzten Jahren sind sporadisch Informationen über das Projekt durchgesickert. Eine sichere Quelle für den Verlauf des Projekts ist die kalifornische Kraftfahrzeugbehörde (DMV). Laut den aktuellen Daten hat Apple eine erhebliche personelle Veränderung vorgenommen. So hat das Unternehmen laut macReports mehr als 25 Prozent seiner Testfahrer gestrichen.

Apple reduziert die Anzahl der Testfahrer

Apple hat 56 Fahrer aus seinem Testprogramm für autonome Fahrzeuge gekürzt. Die Zahl der Fahrer des Unternehmens war kontinuierlich von knapp 80 im Sommer 2021 auf über 200 Anfang 2023 angestiegen. Aus den jüngsten Angaben des Unternehmens beim DMV geht jedoch hervor, dass die Zahl der Fahrer von 201 auf 145 sank.

Dieser Schritt stellt für Apple eine erhebliche personelle Veränderung dar, die die Zahl der Fahrer auf den Stand von 2020 bis 2021 zurückbringt. Die Zahl der für die Testfahrten registrierten Fahrzeuge ist jedoch nur um ein Fahrzeug gesunken, von 67 auf 66 (Stand: 28. April).

Trotz des Rückgangs an Fahrern bleibt das Autotestprogramm von Apple aktiv, und das Unternehmen erprobt seine selbstfahrenden Autos weiterhin auf öffentlichen Straßen in Kalifornien. Im Gegensatz zu Konkurrenten wie Waymo, Cruise und Nuro hat Apple jedoch noch keinen Antrag bei der DMV gestellt, um fahrerlose autonome Fahrzeuge zu testen.

Das Apple Car Projekt

Es ist wichtig zu wissen, dass Apple nicht sein eigenes selbstfahrendes Auto in Kalifornien testet. Stattdessen setzt das Unternehmen Lexus-SUVs ein, die mit LiDAR-, Radar- und Kameratechnik ausgestattet sind.

Apples selbstfahrende Fahrzeuge sammeln Berichten zufolge Daten für die seit langem gemunkelte autonome Fahrzeugsoftware des Unternehmens. Im Jahr 2017 bestätigte Tim Cook die Arbeit von Apple an autonomer Software. „Wir sind sehr auf autonome Systeme konzentriert […] Wir haben ein großes Projekt und machen eine große Investition in diesem. Aus unserer Sicht ist Autonomie die Mutter aller KI-Projekte“, erklärte Apples CEO damals in einem Interview.

Während Apple das Projekt weiter betreibt, ist immer noch nicht bekannt, was genau das Unternehmen mit der Software machen wird, wenn die Testphase abgeschlossen ist. Eine Möglichkeit wäre eine Partnerschaft mit einem bestehenden Automobilhersteller, um die selbstfahrende Software in einem bereits vorhandenen Fahrzeugmodell zu integrieren, was durch eine zukünftige Version von CarPlay realisiert werden könnte. Und da wären natürlich noch die Gerüchte rund um ein von Apple entworfenes Auto, für dessen Umsetzung das Unternehmen immer noch einen Partner suchen soll.