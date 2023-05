In den letzten Jahren konnte sich die Deutsche Telekom die Rechte an immer mehr Sportereignissen sichern. Unter anderem überträgt MagentaSport seit vielen Jahren Eishockey-Spiele. Nach der DEL-Saison ist vor der 86. IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft in Finnland.

MagentaSport zeigt Eishockey-Weltmeisterschaft 2023

Zur 86. IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland bietet MagentaSport vom 12. bis 28. Mai alle deutschen Partien und alle K.O.-Spiele live an. Dazu eine Viertelfinal-Konferenz, umfangreiche Analysen, Berichterstattung von vor Ort sowie ein tägliches DEB-Update.

Doch auch im Vorfeld der Weltmeisterschaft könnt ihr noch einmal Live-Eishockey Erleben. Zum Abschluss der WM-Vorbereitung zeigt MagentaSport am 9. Mai den letzten Test der Deutschen Nationalmannschaft gegen Top-Favorit und Gruppengegner USA ab 19.15 Uhr live. Das erste WM-Spiel bestreitet die deutsche Auswahl am Freitag, 12. Mai, im finnischen Tampere gegen Schweden. WM-Ziel ist das Erreichen der Viertelfinal-Runde.

Zur Expertenriege zählen neben Patrick Ehelechner, Kai Hospelt und Ronja Jenike auch der noch aktive Spieler Frank Mauer. Sascha Bandermann ist als Moderator live vor Ort in Finnland, Alexander Kunz kommentiert die Spiele.

Die Eishockey-WM bei MagentaSport im Überblick