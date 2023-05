Nachdem es zunächst nur Gerüchte gab, bestätigte Apple TV+ im Juni 2022, dass man sich die Rechte an einem neuen Formel 1 Film mit Brad Pitt gesichert hat. Viele Informationen sind bislang nicht zu dem Apple Original Film durchgesickert. Nun gibt es zumindest eins, zwei Appetithäppchen.

Apple TV+: Brad Pitt trainiert in einem Formel 2 Rennwagen für F1-Film

Julien Fébreau von Canal Plus hat einige spannende Neuerungen über den kommenden F1-Film mit Brad Print. Anscheinend trainiert der Schauspieler aktuell in einem echten F2-Auto. Sein Rennteam wird augenscheinlich den Namen „Apex“ tragen. Wie der Film heißen wird, ist bis dato noch nicht überliefert.

Es heißt, dass Brad Pitt rund 1000 km auf dem Circuit Paul Ricard in Südfrankreich in einem F2-Auto trainiert hat. Das Auto ist ein von Mercedes entwickeltes Fahrzeug, das zusammen mit seinem Starfahrer Lewis Hamilton, der Produzent des Films ist, an der Entstehung des Films beteiligt zu sein scheint.

Brad Pitt à l’entraînement sur un circuit du sud de la France, c’est Julien Fébreau qui lâche le scoop 👀 Jerry Bruckheimer, producteur de cinéma, donne davantage d’informations sur son prochain film autour de la Formule 1 🎬🍿#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/j8vO1CQtDB — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) May 5, 2023

Die Aufnahmen von Brad Pitt auf der Strecke sollen mit echtem Filmmaterial aus der F1-Saison 2023 kombiniert und schaffen so eine authentische Kulisse für dem Film. Es wird auch berichtet, dass Damson Idris der Besetzung des Films beigetreten ist und wird neben Pitt einen weiteren F1-Fahrer spielen.

Bislang hat Apple noch keinen Premierentermin für den kommenden Formel 1 Film bekannt gegeben. Die Dreharbeiten scheinen im vollen Gange zu sein und so ist zu hoffen, dass Apple demnächst weitere Details veröffentlicht.

Der Formel 1 Film ist übrigens nicht die einzige Kooperation zwischen Apple TV+ und Lewis Hamilton. So hatte Apple TV+ kürzlich eine Doku über den 7-maligen Formel 1 Weltmeister bestellt. In einem Interview sprach dieser bereits über die bevorstehende Doku. Alles in allem legt Apple seit geraumer Zeit einen verstärkten Fokus auf Sportinhalte. Unter anderem streamt Apple seit wenigen Wochen die Major League Soccor.