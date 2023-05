Habt ihr die erste Staffel zu „Severance“ auf Apple TV+ gesehen? Falls nicht, solltet ihr der Serie auf jeden Fall eine Chance geben. Noch bevor das Staffelfinale von „Severance“ im vergangenen Jahr ausgestrahlt wurde, bestätigte Apple TV+, dass man die zweite Staffel in Auftrag gegeben hat. Bei dieser kommt es allerdings zu Verzögerungen.

Apple TV+: „Severance – Staffel 2“ verschiebt sich aufgrund des Autorenstreiks

Vielleicht habt ihr es in den letzten Tagen schon mitbekommen. Verschiedene Serien verzögern sich und auch Apple TV+ ist betroffen. Der Grund liegt in einem Autorenstreik in Hollywood.

Am 2. Mai rief die Writers Guild of America (WGA) zu einem Streik in den USA auf, nachdem sie keine neue Einigung mit der Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) erzielen konnte. Drehbuchautoren fordern eine bessere Bezahlung und verlangen von großen Studios sicherzustellen, dass Drehbuchautoren nicht durch generative KI wie ChatGPT ersetzt werden, um das Drehbuch für Filme und Fernsehsendungen zu entwerfen.

Wie Deadline berichtet, ist nun auch die zweite Staffel zu „Severance“ von dem Autorenstreik betroffen. Zudem ist die Fortsetzung von Streitigkeiten der beiden Co-Showrunner Dan Erickson und Mark Friedman betroffen, was ebenfalls zu erheblichen Verzögerungen führen soll.

Severnace scheint allerdings nicht die einzige Apple Original-Serie zu sein, die vom Autorenstreik betroffen ist. Auch die zweite Staffel zu „Loot“ (Im Deutschen heißt die Serie „Reich“) verzögert sich.