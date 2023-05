Hat euch die erste Staffel zu „Foundation“ überzeugen können? Dann könnt ihr euch den 14. Juli 2023 schon einmal rot im Kalender markieren. An diesem Tag nimmt die epische Serie ihre Fortsetzung, vorab gibt es einen ersten Einblick.

Apple TV+: „Foundation – Staffel 2“ startet am 14. Juli 2023

Apple TV+ hat heute einen Teaser für die zweite Staffel von „Foundation“ enthüllt, der epischen Saga des Geschichtenerzählers David S. Goyer. Gleichzeitig haben die Verantwortlichen in Cupertino bestätigt, dass die zweite Staffel am Freitag, den 14. Juli 2023, ihre Premiere feiern wird. Zum Start wartet die erste Folge uf euch. Anschließend folgen immer freitags neue Episoden.

Die Serie basiert auf den preisgekrönten Geschichten von Isaac Asimov und ist mit internationalen Schauspielgrößen besetzt, darunter mit den Emmy-nominierten Jared Harris und Lee Pace sowie den aufstrebenden Stars Lou Llobell und Leah Harvey.

Mehr als ein Jahrhundert nach dem Finale der ersten Staffel steigt in der zweiten Staffel von „Foundation“ die Spannung in der gesamten Galaxie. Während sich die Cleons auflösen, plant eine rachsüchtige Königin, das Imperium von innen heraus zu zerstören. Hari, Gaal und Salvor entdecken eine Kolonie von Mentalikern mit psionischen Fähigkeiten, die die Psychogeschichte selbst zu verändern drohen. Die Stiftung ist in ihre religiöse Phase eingetreten, verbreitet die Kirche von Seldon im gesamten Outer Reach und löst die zweite Krise aus: Krieg mit dem Imperium. Die monumentale Adaption von „Foundation“ erzählt die Geschichten von vier entscheidenden Persönlichkeiten, die Raum und Zeit überwinden, während sie tödliche Krisen, wechselnde Loyalitäten und komplizierte Beziehungen überwinden, die letztendlich über das Schicksal der Menschheit entscheiden werden.

„Foundation: The Official Podcast“, ein Begleitpodcast zur Dramaserie, wird von Jason Concepcion und David Goyer moderiert und von Pineapple Street Studios produziert, wobei Max Linsky, Jenna Weiss-Berman und Bari Finkel als ausführende Produzenten fungieren. Die gesamte erste Staffel ist jetzt auf Apple Podcasts verfügbar.