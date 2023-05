Einige Anwender werden traurig sein, andere nicht einmal wissen, dass es eine FaceBook Messenger-App für die Apple Watch gibt. Um was geht es? Meta hat bestätigt, dass der Facebook Messenger für die Apple Watch in Kürze eingestellt wird, so dass ihr vom Handgelenk nicht mehr auf Nachrichten antworten könnt.

Facebook Messenger für die Apple Watch wird in Kürze eingestampft

In den letzten Tagen machten Screenshots in den sozialen Netzwerken die Runde, auf denen zu lesen war, dass die Tage der Facebook Messenger App für die Apple Watch gezählt sind. Genau genommen wurde der 31. Mai 2023 genannt, an dem die App eingestellt wird.

Reviewgeek hat bei Meta nachgefragt und folgendes Statement erhalten

„Anwender können weiterhin Messenger-Benachrichtigungen auf ihrer Apple Watch empfangen, wenn sie mit dem iPhone verbunden sind, aber ab Ende Mai werden sie nicht mehr in der Lage sein, von ihrer Uhr aus zu antworten. Sie können Messenger aber weiterhin auf ihrem iPhone, Desktop und im Internet verwenden.“

Warum sich Meta dazu entscheiden hat, die 2015 eingeführte App einzustellen, ist unbekannt. Mit der App konnten Nutzer Sprachnachrichten, Likes, Sticker und mehr versenden, ohne die entsprechende Smartphone-App öffnen zu müssen.