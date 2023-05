Auch am heutigen Freitag ergreifen wir traditionell die Gelegenheit, um kurz vor dem Wochenende auf die Neuheiten auf Apple TV+ zu blicken. Ab sofort stehen „City on Fire“ und „STILL: A Michael J. Fox Movie“ zur Ansicht bereit.

„City on Fire“

Vor rund zwei Jahren hatte Apple die Drama-Serie „City on Fire“ in Auftrag gegeben. Nachdem kürzlich der offizielle Trailer veröffentlich wurde, ist es am heutigen Tag soweit. „City on Fire“ feiert Premiere auf Apples Video-Streaming-Plattform. Ab sofort könnt ihr die ersten drei Folgen abrufen, anschießend folgen immer freitags bis zum 16. Juni 2023 neue Episoden.

„City on Fire“ ist eine „musikgetriebene Geschichte und Familiensaga“ und handelt von einem mysteriösen Mord an einer NYU-Studentin. Während die Polizei das Verbrechen untersucht, wird offenbart, dass Samantha die wichtige Verbindung zwischen einer Serie von mysteriösen Bränden ist.

Apple schreibt zur neuen Mystery-Thriller-Serie:

„In City on Fire wird eine Studentin der NYU am vierten Juli 2003 im Central Park erschossen. Samantha ist allein; es gibt keine Zeugen und nur sehr wenige materielle Beweise. Die Band ihrer Freunde spielt in ihrem Lieblingsclub in der Innenstadt, aber sie geht weg, um sich mit jemandem zu treffen, und verspricht, wiederzukommen. Sie kommt jedoch nie zurück. Als das Verbrechen an Samantha untersucht wird, stellt sich heraus, dass sie die entscheidende Verbindung zwischen einer Reihe mysteriöser Brände in der ganzen Stadt, der Musikszene in der Innenstadt und einer wohlhabenden Immobilienfamilie ist, die unter der Last ihrer vielen Geheimnisse zerbricht.“

In der Serie sind unter anderem Wyatt Oleff, Chase Sui Wonders, Jemima Kirke, Nico Tortorella, Ashley Zukerman und Xavier Clyde zu sehen. Den offiziellen Trailer haben wir euch eingebunden.

„STILL: A Michael J. Fox Movie“

Anfang April enthüllte Apple TV+ den offiziellen Trailer zu „STILL: A Michael J. Fox Movie“. Ab sofort steht die Dokumenten über den beliebten Schauspieler auf Apple TV+ bereit. Mit Filmen wie „TeenWolf“, „Das Geheimnis meines Erfolges“ und natürlich „Zurück in die Zukunft“ hat sich Michael J. Fox in die Herzen der Fans gespielt. Doch der liebgewonnene Schauspieler erkrankte 1991 an Parkinson und zog sich im Jahr 2000 weitgehend aus dem Schauspielgeschäft zurück.

Der Film, der dokumentarische, archivierte und Drehbuchelemente beinhaltet, wird Fox‘ außergewöhnliche Geschichte in seinen eigenen Worten erzählen – die beeindruckende Geschichte eines zu kleinen Jungen von einer kanadischen Armeebasis, der im Hollywood der 1980er Jahre zu den Höhen des Ruhms aufstieg.

Auch hier haben wir natürlich den offiziellen Trailer für euch.