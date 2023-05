Immer mehr Anwender legen einen größeren Wert auf Gesundheit und Fitness. Aus diesem Grund haben wir euch in den letzten Jahren auch auf entsprechende Themen hingewiesen. Neben der Apple Watch, die unser täglicher Begleiter ist, haben wir euch zum Beispiel zuletzt das Spinning-Bike Schwinn 800IC in Kombination mit der JRNY Fitness-Plattform getestet. Mittlerweile hat die JRNY-App mehrere größere Updates erhalten und unterstützt Motion-Tracking bzw. zu deutsch Bewegungserkennung. Dies nehmen wir zum Anlass, um uns die Bowflex Kettlebell 840 näher anzugucken. So klappt es diesen Sommer mit der Strandfigur.

Bowflex Kettlebell 840

Vor einiger Zeit hat Bowflex die Kettlebell 840 auf den Markt gebracht. Genau wie beim Hantelset 552i handelt es sich um ein Fitness-Gerät, bei dem ihr über einen Drehschalter einfach und bequem die Gewichte wechseln könnt. Die Bowflex Kettlebell 840 bietet dabei ein platzsparenden Design mit sechs Stufengewichte von 3,5 bis 18 kg.

Ein Drehschalter ermöglicht es euch, schnell und einfach Gewichte zu wechseln, während der Gehäuseboden für integrierten Stauraum und Stabilität bei Gewichtsänderungen sorgt. Kurzum: Ihr erhaltet 6 Gewichte in einem.

Ideale Kombination von Krafttraining und Cardio

Kettlebell sind nicht nur reine „Hanteln“, sondern stellen in unseren Augen auch eine ideal Kombination von Krafttraining und Cardio dar. Kettlebells haben die Fähigkeit, mehrere Muskeln in einer Übung zu stimulieren. Das macht sie zu einem idealen Trainingsgerät für ein verbessertes Krafttraining.

Allerdings bietet das Training mit Kettlebells einen doppelten Nutzen, da es die Vorteile von Widerstandstraining und Herz-Kreislauf-Training in einer sehr starken Übung vereint. Kettlebells sind ein erstklassiges Werkzeug, um sowohl Ballistik als auch Grind – schnelle, explosive Bewegungen bzw. langsame, bewusste Schritte – mit einem einzigen Gerät durchführen zu können.

Eingangs hatten wir euch bereits auf die Möglichkeit hingewiesen, das Gewicht mittels Drehschalter individuell zu ändern. Das Ganze funktioniert wirklich bequem. Über die rotierende Skala wählt ihr euer Wunschgewicht aus. Dabei könnt ihr 3,5kg, 5,5kg, 9kg, 11kg, 16kg und 18kg wählen. Mit dieser Auswahl dürften die allermeisten Nutzer zurecht kommen – vom Einsteiger bis zum ambitionierten Sportler. Im eigenen Tempo könnt ihr euer Gewicht dann allmählich erhöhen. Gerade auch für unterschiedliche Nutzer in einem Haushalt ist die Bowflex Kettlebell 840 damit das ideale Trainingsgerät.

Falls ihr euch ein paar Anregungen holen möchtet, wie ihr die Kettlebell 840 einsetzen könnt, so könnt ihr euch unter anderem vom Bowflex YouTube-Kanal inspirieren lassen.

Doch nicht nur auf YouTube tummeln sich zahlreiche Kettlebell-Videos, auch die JRNY-App bietet euch entsprechende Trainingsmöglichkeiten. Dies nehmen wir zum Anlass, um euch noch einmal auf die Fitness-Plattform hinzuweisen. Seit kurzem ist die Bewegungserkennung innerhalb der App nicht nur über Tablets, sondern auch per Smartphone möglich. Da nahezu jeder über ein entsprechendes Gerät verfügt, müsst ihr keine Extra-Hardware anschaffen, um diese über die JRNY-App nutzen zu können. Eine kleinen Wermutstropfen gibt es an dieser Stelle. Das Motion Tracking funktioniert derzeit nur mit den Selecttech Hantelsets 552i und 1090. Natürlich könnt ihr trotzdem mit der Kettlebell und der JRNY-App trainieren.

Die JNRY-Mitgliedschaft gibt es beim Kauf für 2 Monate kostenlos dazu. Die Fitness-Plattform eignet sich für alle, die sich Hilfestellung bei den Übungen wünschen. Für die Bowflex-Kettlebell beispielsweise sind zahlreiche Trainingsvideos enthalten. Die JRNY App inklusive Motion Tracking als eine Art digitaler Personal Trainer ist kostenfrei im App-Store downloadbar.

Aktion zum Vatertag

Passend zum Vatertag hat Bowflex ein paar seiner beliebtesten Produkte im Preis gesenkt. Auch die Bowflex SelectTech verstellbare Kettlebell 840 ist mit von der Partie und kostet aktuell 169,90 Euro anstatt 229 Euro. Ihr spart somit 25,81 Prozent. Die Bezeichnung 840 ist auf das Gewicht zwischen 8 und 40 lbs zurückzuführen, was in 6 verschiedenen Stufen verstellbar ist. Aber auch verschiedene Bowflex Produkte wurden reduziert. Die vollständige Auswahl findet ihr hier. Ein paar Highlights haben wir euch eingebunden.

