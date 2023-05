Es gibt verschiedene Aktionen, wie ihr euch Apple TV+ Gratis-Monate sichern könnt. Unter anderem erhaltet ihr drei Monate Apple TV+ kostenlos, wenn ihr euch ein neues iPhone, ein neues iPad, ein neues Apple TV oder einen neuen Mac kauft. Nun zeigt sich auch Sky spendabel schenkt seinen Bestandskunden im Rahmen von Sky Extra sechs Monate Apple TV+.

Sky schenkt Bestandskunden sechs Monate Apple TV+

Das kostenlose Sky Treueprogramm, Sky Extra, startet mit einer neuen Kampagne in die warme Jahreszeit: Mit sechs kostenlosen Monaten bei dem Streaming-Anbieter Apple TV+ möchte sich Sky bei den Kunden für ihre Loyalität bedanken.

Apple TV+ ist am 01. November 2019 gestartet und bietet mittlerweile ein Vielzahl an Drama- und Comedy-Serien, Spielfilmen, bahnbrechenden Dokumentationen sowie Kinder- und Familienunterhaltung. Exemplarisch sind hier „Slow Horses“, „Boom! Boom! The World Vs. Boris Becker“, „Ted Lasso“, „Severance“, „Shrinking“, „Pachinko“, „The Morning Show“, „Black Bird“, „For All Mankind“, „Tehran“, „Silo“, „CODA“, „Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd“ und „Tetris“ zu nennen.

So funktioniert es

Sky Kunden, die am kostenlosen Treueprogramm Sky Extra teilnehmen, können ihren Gutschein-Code schnell und einfach über die Sky Website anfordern. Nach dem Login muss lediglich die E-Mail-Adresse eingegeben werden, um den Gutschein-Code zu sichern. Die Kunden folgen dann dem Link zur Apple TV+ Website, um dort die Einlösung des Codes vorzunehmen und, um sich mit der Apple ID anzumelden.