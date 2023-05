Neben dem AR/VR-Headset „Reality Pro“ soll sich auch eine deutlich leichtere und komfortablere AR-Brille bei Apple in der Entwicklung befinden. Die zunächst als „Apple Glasses“ bezeichnete Brille soll digitale Informationen liefern und diese in der realen Welt überlagernd anzeigen, anstatt immersive virtuelle Erfahrungen wie das AR/VR-Headset zu bieten. Während „Reality Pro“ voraussichtlich nächsten Monat auf der WWDC vorgestellt wird, ist es rund um „Apple Glasses“ ruhig geworden. Laut Bloombergs Mark Gurman ist die Brille zwar immer noch in Entwicklung, soll jedoch noch mehrere Jahre von einer Markteinführung entfernt sein.

Apples AR-Brille verzögert sich

Apple will mit neuen AR-Geräten eine für sich völlig neue Produktkategorie erobern. Ursprünglich hatten hierfür CEO Tim Cook und der frühere Designchef Jony Ive eine AR-Brille ins Auge gefasst. Apple begann im Jahr 2015 mit der Arbeit an dem Gerät, doch was ursprünglich als unauffällige Brille geplant war, soll aufgrund technologischer Beschränkungen zu einem Headset mit einem skibrillenähnlichen Design geführt haben, das in der Gerüchteküche als „Reality Pro“ bekannt ist.

Während des Entwicklungsprozesses erkannten die Apple-Ingenieure, dass das langfristige Ziel, eine AR-Brille mit ausreichender Leistung zu bauen, nicht realisierbar war. Die Brille hätte die gleiche Leistung wie ein iPhone erbringen müssen und dabei nur einen Bruchteil der Energie verbrauchen dürfen, um eine Überhitzung zu vermeiden.

Um schnellstmöglich in den Markt einsteigen zu können, konzentrierte sich Apple auf das aktuelle, größere Mixed-Reality-Headset, das als Sprungbrett für die neue Kategorie der Augmented- und Virtual-Reality-Erlebnisprodukte genutzt werden sollte. Doch zum Zeitpunkt als Apple „Reality Pro“ den Vorzug gab, erhielt das Brillenprojekt nur noch begrenzte Ressourcen.

Infolgedessen hat sich Apple angeblich dazu entschieden, die Entwicklung einer eigenständigen Brille zu verschieben. Es heißt, dass das Unternehmen nun mindestens vier Jahre von der Einführung eines solchen Produkts entfernt ist. Die technischen Herausforderungen und der Bedarf an erheblicher Leistung in einem schlanken Formfaktor behindern weiterhin den Fortschritt in diesem Bereich.