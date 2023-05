Exakt zwei Wochen trennen uns noch von der Apple WWDC Keynote 2023. Sollten die Gerüchte zutreffen, so wird Apple das Special Event am 05. Juni nutzen, um erstmals sein AR-/VR-Headset der Weltöffentlichkeit zu präsentieren. Nahezu jeder Apple Top-Manager ist an der Entwicklung des Headsets beteiligt.

Nahezu jeder Apple Top-Manager arbeitet am AR-/VR-Headset

Kaum ein Experte zweifelt daran, dass Apple zur WWDC einen ersten Ausblick auf sein Headset geben wird. Im Hintergrund laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren und zahlreiche Anwender fragen sich nach wie vor, wohin die Reise genau geht. In zwei Wochen wird Apple den Vorhang lüften, doch bis dahin dürfte im Hintergrund weiterhin an einer perfekten Präsentation gearbeitet werden.

Apple-Insider Mark Gurman berichtet in der jüngsten Ausgabe seines PowerOn-Newsletters nicht nur davon, dass tausende Ingenieure an dem Headset arbeiten, auch nahezu Apples gesamte Führungsetage ist an der Entwicklung beteiligt.

Bei seiner Auflistung finden sich in der Tat zahlreiche geläufige Namen der Apple Top Manager. Zu Mike Rockwell heißt es exemplarisch

Rockwell ist für das Produkt verantwortlich und leitet dessen Entwicklung seit etwa 2016. Er hat an der Ausarbeitung der Vision für das Headset und der Technology Development Group selbst mitgewirkt und überwacht die Entwicklung des Produkts – von der Hardware über die Software bis hin zu den Dienstleistungen. Während es Skepsis gab, dass das Gerät ein Riesenerfolg werden würde, sind einige einfach aufgrund der Beteiligung von Rockwell optimistisch. „Er ist ein absolutes Genie, und wenn irgendjemand das schaffen kann, dann er“, sagte eine an der Entwicklung beteiligte Person, die nicht befugt war, öffentlich zu sprechen. Achten Sie darauf, dass Rockwell eines der Gesichter des Headsets sein wird, wenn es eingeführt wird.

Zu Dan Riccio heißt es unter anderem

Riccio ist Rockwells Chef und das Bindeglied zwischen der Technology Development Group und dem Top-Führungsteam von Apple. Er hat in den letzten zwei Jahren ausschließlich an dem Headset gearbeitet, nachdem er zuvor als Hardware-Engineering-Chef bei Apple tätig war.

Aber auch Jeff Williams, Paul Meade, Jony Ive, Greg Joswiak, Phil Schiller, Frank Casanova, Kim Vorrath, Jeff Norris, Johny Srouji, Shannon Gans, Geoff Stahl und Tim Cook werden in diesem Zusammenhang erwähnt.