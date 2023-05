Apple und Broadcom haben vor wenigen Augenblicken einen milliardenschweren Deal für in den USA hergestellte Komponenten angekündigt. Die Kooperation ist auf mehrere Jahre ausgelegt.

Apple und Broadcom kündigen Multi-Milliarden Dollar-Deal an

Apple und Broadcom kooperieren. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird Broadcom 5G-Hochfrequenzkomponenten – einschließlich FBAR-Filter – und hochmoderne Komponenten für die drahtlose Konnektivität entwickeln. Die FBAR-Filter werden in mehreren wichtigen amerikanischen Produktions- und Technologiezentren entwickelt und gebaut, darunter Fort Collins, Colorado, wo Broadcom über eine große Anlage verfügt.

„Wir freuen uns, Verpflichtungen einzugehen, die den Einfallsreichtum, die Kreativität und den Innovationsgeist der amerikanischen Fertigung nutzen“, sagte Tim Cook, CEO von Apple. „Alle Produkte von Apple basieren auf Technologie, die hier in den Vereinigten Staaten entwickelt und gebaut wird, und wir werden unsere Investitionen in die US-Wirtschaft weiter verstärken, weil wir einen unerschütterlichen Glauben an die Zukunft Amerikas haben.“

Apple und Broadcom arbeiten bereits seit mehreren Jahren zusammen. Die jüngste Partnerschaft trägt dazu bei, dass mehr als 1.100 Arbeitsplätze in der FBAR-Filterfertigungsanlage von Broadcom in Fort Collins von Apple unterstützt werden. Die Kooperation wird es Broadcom ermöglichen, weiterhin in wichtige Automatisierungsprojekte und die Weiterqualifizierung von Technikern und Ingenieuren zu investieren.

Seit mehreren Jahren wird Apple nachgesagt, dass der Hersteller an einem eigenen 5G-Chip arbeitet. Die intensivierter Zusammenarbeit mit Broadcom dürfte ein weiteres Schritt auf dem Weg zu einem Apple 5G Chip sein.

Diese jüngsten Investitionen sind Teil der Verpflichtung von Apple im Jahr 2021, über einen Zeitraum von fünf Jahren 430 Milliarden US-Dollar in die US-Wirtschaft zu investieren. Der Hersteller ist auf einem sehr guten Weg, sein Ziel durch Direktausgaben bei amerikanischen Zulieferern, Investitionen in Rechenzentren, Kapitalausgaben in den USA und andere Inlandsausgaben zu erreichen.