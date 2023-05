Die Apple Fachwelt rechnet fest damit, dass der Hersteller aus Cupertino die diesjährige Worldwide Developers Conference nutzen wird, um sein AR-/VR-Headset anzukündigen. Nun sickern die ersten Spezifikationen des Displays durch und zudem gibt es neue Hinwiese auf realityOS.

Apple Headset: erste Spezifikationen des Displays enthüllt

Kommende Woche wird Apple nicht nur einen Ausblick auf iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, macOS 14 und Co. geben, sondern auch Hardware-Neuheiten präsentieren. Das Highlight der WWDC-Keynote dürfte das sogenannte Apple Headset sein.

Apple’s AR/VR imager specs:

Two 1.41″ Micro OLEDs

4000 PPI

>5000 nits of brightness — Ross Young (@DSCCRoss) May 30, 2023

Glaubt man des Informationen des Display-Analysten Ross Young, so wird das Apple Headset über zwei 1,41 Zoll Displays mit einer Pixeldichte von 4.000ppi verfügen. Die Spitzenhelligkeit wird mit über 5000 Bits angegeben. Laut Ross entspricht dies einer Auflösung von 4K pro Auge. Im Vergleich dazu setzt Apple beim 6,1 Zoll iPhone 14 Pro auf einen Auflösung von 2556 x 1179 Pixel bei 460ppi. Die Spitzenhelligkeit beim iPhone 14 Pro liegt bei 2.000 Nits.

Neue Hinweise auf realityOS

Entwickler Steve Troughton-Smith weitere Referenzen auf realityOS in App Store Connect entdeckt. Apple Store Connect ist die Plattform, über die Entwickler ihre Apps für Plattformen wie iOS, iPadOS und macOS verwalten und verteilen können. In einem Beitrag auf Mastodon zeigt Troughton-Smith, wie er versuchte, App Store Connect auszutricksen und eine App für xrOS einzureichen. Allerdings gab es eine Fehlermeldung, die da lautete: „Falsche Plattform. Sie haben die ausführbare Datei xros arm64 in Ihr iOS-Bundle aufgenommen. Es können nur ausführbare iOS-Dateien eingebunden werden.“

Laut Troughton-Smith bedeutet dies, dass Apple bereits interne Tools aktualisiert hat, um xrOS-Binärdateien zu erkennen. „Es deutet darauf hin, dass App Store Connect AppleInternal-Versionen der Linker-Tools verwendet, die bereits aktualisiert wurden, um xrOS-Binärdateien zu erkennen. Wie es scheint setzt Apple bei seinem Betriebssystem für das Headset allerdings auf realityOS anstatt xrOS.“, so der Entwickler.