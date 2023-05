Die Landschaft der Smartphone-Technologien entwickelt sich ständig weiter, wobei Unternehmen wie Apple die Grenzen immer weiter hinausschieben. Kürzlich deutete der Analyst Ross Young bereits an, dass die iPhone Displays in den nächsten Jahren wachsen werden. Nun gibt der Insider weitere Details zu Apples Plänen preis. Laut der Prognose wird die iPhone 16 Pro Serie merkliche Veränderungen bei der Bildschirmgröße erfahren, wobei auch das Seitenverhältnis leicht angepasst werden soll.

Young bestätigt große Displays und neues Seitenverhältnis

Das iPhone 16 Pro wird laut den Informationen mit einem 6,27 Zoll Display aufwarten, was ein spürbarer Sprung gegenüber den Vorgängermodellen darstellt. Das iPhone 16 Pro Max wird mit einem 6,86 Zoll Display noch weiter in die Höhe schießen. Darüber hinaus werden beide kommenden Modelle ein Seitenverhältnis von 19,6:9 aufweisen, was eine geringfügige Erhöhung des Seitenverhältnisses von 19,5:9 darstellt, das bei den Serien iPhone 14 Pro und iPhone 15 Pro zu finden ist. Die subtile Verschiebung des Seitenverhältnisses bedeutet, dass Apple ein größeres Display bieten will, ohne das Gerät wesentlich zu verbreitern.

Während die oben genannten Änderungen zunächst exklusiv für die iPhone 16 Pro Serie im Herbst 2024 gelten, werden sie nicht lange auf diese beschränkt bleiben. Im folgenden Jahr, mit der Einführung des iPhone 17 und iPhone 17 Plus, werden diese Neuerungen zum Standard für alle Modelle, und somit auch für die Nicht-Pro-Varianten.

Vergleich der technischen Daten

Das iPhone 16 und das iPhone 16 Plus werden laut den vorliegenden Informationen mit einem 6,12 bzw. 6,69 Zoll Display ausgestattet sein und das aktuelle Seitenverhältnis von 19,5:9 beibehalten. Diese Modelle werden über eine Dynamic Island verfügen und eine 60Hz LTPS-Backplane beherbergen.

Die Pro-Versionen – iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max – werden dagegen nicht nur mit größeren Bildschirmen (6,27 / 6,86 Zoll) ausgestattet sein, sondern auch wieder eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz bieten, die durch eine LTPO-Backplane ermöglicht wird. Auch die Dynamic Island ist wieder mit an Bord.

Die iPhone 17 Serie wird diese fortschrittlichen Funktionen weiterführen, mit einer zusätzlichen Verbesserung für die Pro-Modelle. So sollen die Face ID Sensoren unter das Display wandern. Die Front-Kamera erhält jedoch wieder eine Aussparung im Display.

Obwohl die Aussichten auf diese technologischen Fortschritte spannend sind, ist es wichtig, solchen Gerüchten mit einer gesunden Skepsis zu begegnen. Apples große Vision für seine Display-Technologie hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab, einschließlich möglicher Unterbrechungen der Lieferkette. Somit können sich die Pläne durchaus noch ändern.