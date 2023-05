Mittlerweile dürfte sich herumgesprochen haben, dass Apple in der kommenden Wochen Neuheiten präsentieren wird. Neben Software-Neuheiten – Apple wird einen Ausblick auf iOS 17 und Co. geben – erwarten wir euch Hardware-Neuerungen. Ein neues 15 Zoll MacBook Air dürfte gesetzt sein. Darüberhinaus wird erwartet, dass der Hersteller auch einen ersten Ausblick auf sein Headset geben wird. Nun gibt es einen weiteren zarten Hinweis darauf, dass Apple am Montag im Rahmen der WWDC-Keynote ein AR-/VR-Headset inkl. begleitendem Betriebssystem ankündigen wird.

„Code new worlds“

Bei der Worldwide Developers Conference handelt es sich in erster Linie um ein Event für Entwickler. Wenige Tage vor dem Event lässt Apple einen weiteren kleinen Brotkrümel fallen, mit dem der Hersteller das Debüt des Reality Pro Headsets andeutet. In einem neuen Blogbeitrag auf der Apple Developer-Website kündigt Apple die bevorstehende Veranstaltung an und lädt Entwickler ein, einzuschalten und zu lernen, wie man „neue Welten programmiert“.

„Code new Worlds“ ist in unseren Augen ein klarer Hinweis auf eine neue Softwareplattform. Es dürfte sich um xrOS und somit um das Betriebssystem des Headsets handeln. Apple schreibt im Dev Center

Die WWDC23 ist fast da. Wir beginnen mit der Apple Keynote am 5. Juni um 10:00 Uhr PT. Sehen Sie sich das Video online auf apple.com oder in der Apple Developer App an. Sie können SharePlay sogar zum Ansehen mit Freunden verwenden. Berechtigte Entwickler können sich jetzt für Aktivitäten anmelden. Die Apple Developer Apps wurde entwickelt, um sich mit der Entwickler-Community und Apple-Experten zu verbinden. Sie bietet die Rubriken, wie z.B. Q&As, Meet the Presenters und Online Gruppen Chats.

Der Verweis auf „neue Welten“ bezieht sich wahrscheinlich auch auf die Verwendung virtueller Realität, um immersive Erlebnisse für Dinge wie Spiele, Inhalte und mehr zu schaffen. Los geht es am kommenden Montag um 19:00 Uhr deutscher Zeit.