Apples aktuelle Pläne sehen vor, dass das neue 15 Zoll MacBook Air im Juni zur Worldwide Developers Conference vorgestellt wird. So geht es zumindest aus den Informationen des Apple-Insider Mark Gurman hervor.

Bloomberg: 15 Zoll MacBook Air kommt nur WWDC 2023

Mit großen Schritten bewegen wir uns auf die Apple Entwicklerkonferenz 2023 zu. In exakt fünf Wochen wird Apple am 05. Juni die WWDC mit einer Keynote eröffnen. Dann werden wir nicht nur einen ersten Ausblick auf iOS 17, iPadOS 17, macOS 14 und Co. erhalten.

Am gestrigen Montag hat Mark Gurman von Bloomberg die neueste Ausgabe seines PowerOn-Newsletters veröffentlicht. Mit dieser hat er nicht nur über watchOS 10 gesprochen, sondern auch noch das ein oder andere Appetithäpchen fallen lassen.

Gurman gab folgendes zu Protokoll

Im Rahmen von watchOS 10 plant das Unternehmen, Widgets zurückzubringen und sie zu einem zentralen Bestandteil der Benutzeroberfläche zu machen. Diese neue Strategie wird auf der WWDC im Juni zusammen mit der Enthüllung von iOS 17, macOS 14, dem 15-Zoll-MacBook Air und natürlich dem mit Spannung erwarteten Mixed-Reality-Headset vorgestellt.

Bereits in den letzten Wochen deutete Gurman an, dass Apple ein 15 Zoll MacBook Air zur WWDC 2023 vorstellen wird. Nun ist es das erste Mal, dass der Apple Insider ganz konkret von der Ankündigung Anfang Juni spricht. Genau wie das 13 Zoll MacBook Air soll auch das 15 Zoll MacBook Air mit einem M2-Chips ausgestattet sein. Designänderungen im Vergleich zum 13 Zoll MacBook Air soll es keine geben. Von daher rechnen wir mit einer Displayaussparung, 1080p FaceTime-Kamera, MagSafe 3, zwei USB-C Anschlüsse, Touch ID und mehr. Ob Apple tatsächlich den gleichen M2-Chip oder eine Abwandlung verwenden wird, bleibt abzuwarten.