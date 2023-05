Ab sofort steht das Staffelfinale zu „Ted Lasso – Staffel 3“ auf Apple TV+ bereit. Darüberhinaus hat Apple das Video „Thank You and F*ck You“ auf YouTube veröffentlicht.

„Ted Lasso – Staffel 3“: Das Staffelfinale ist da

Ted Lasso gehört zweifelsfrei zu den beliebtesten Serien auf Apple TV+. Rund um den Start der dritten (und vermutlich letzten Staffel) hat Apple ordentlich die Werbetrommel gerührt und unter anderem in Kooperation mit Nike Merchandise zum AFC Richmond aufgelegt. Ab sofort steht Folge 312 „Bis dann, macht´s gut!“ Zur Ansicht bereit. Keine Sorge, wir können an dieser Stelle nicht spoilern, da wir die Episode noch nicht angeguckt haben.

Laut Beschreibung steht das letzte Saisonspiel des AFC Richmond im Staffelfinale an. Drumherum dürfte die ein oder andere Entscheidung anstehen.

Thank You and F*ck You

Darüberhinaus hat Apple TV+ das Video „Thank You and F*ck You“ auf YouTube veröffentlicht. In dem Clip hat Ted ein paar passende Worte für seine Mutter. Die 3 Minuten 36 Sekunden zeigen eine Szene aus Folge 11 der aktuellen dritten Staffel.