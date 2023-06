Apples mit Spannung erwartetes AR/VR-Headset soll im Oktober dieses Jahres in die Massenproduktion gehen, bevor es voraussichtlich im Dezember auf den Markt kommt, so ein aktueller Bericht von Morgan Stanley. Der Tech-Gigant wird voraussichtlich am Montag zum Start der WWDC einen ersten Blick auf das Headset gewähren.

Verkaufsstart im Dezember

Die Technikwelt ist sich einig, dass Apple am Montag sein erstes Mixed-Reality-Headset vorstellen wird – nur wann wir das Gerät kaufen können, bleibt noch ein Geheimnis. Nun berichtet der Analyst Erik Woodring, dass die „Massenproduktion im Oktober ’23 beginnen wird und das Produkt höchstwahrscheinlich noch vor der Weihnachtssaison im Dezember auf den Markt kommt“, so Woodring in einer von MacRumors aufgegriffenen Research Note.

Apples Lieferkette rechnet mit einem Produktionsvolumen von 300.000 bis 500.000 Headsets im Jahr 2023. Woodrings Analyse deutet auch auf einen möglichen Startpreis von rund 3.000 US-Dollar für das Headset hin, wobei er mit minimalen Anfangsgewinnen rechnet. „Die Bruttomargen werden zu Beginn wahrscheinlich nahe der Gewinnschwelle liegen“, fügt er hinzu.

Darüber hinaus betont Woodring die Absicht von Apple, auf der WWDC ein neues MacBook Air vorzustellen. Es bleibt jedoch unklar, ob diese Daten von einer unabhängigen Quelle stammen oder ob sie auf bestehende Spekulationen beruhen. Spätestens am Montag zur Eröffnungs-Keynote der WWDC 2023 wissen wir mehr. Die Keynote beginnt um 19:00 Uhr und wird wieder per Livestream übertragen. Wir werden das Special Event mit einem Live-Ticker begleiten. Dieser startet um 18:30 Uhr.