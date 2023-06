Das Kopieren von DVDs ermöglicht es euch, eure Filmsammlungen von Grund auf zu schützen, eure Betrachtungsoptionen zu erweitern und Filme sogar offline anzusehen, wo immer ihr auch seid. Allerdings kann es sein, dass es schwierig ist, kopiergeschützte DVDs auf euren Mac-Geräten zu rippen. Glücklicherweise könnt ihr mit Hilfe von MacX DVD Ripper Pro ganz einfach eure geschützten DVDs auf euren Mac oder andere digitale Player und Speichergeräte wie NAS, USB-Flash-Laufwerke usw. kopieren.

Mit MacX DVD Ripper Pro – der leistungsstärksten DVD-Ripping-Software für Mac – können Benutzer DVDs mit Kopierschutz in andere Formate wie MP4, MOV, HEVC, MKV, FLV usw. mit einem 1:1-Verhältnis rippen.

[Exclusives Angebot]

Zur Feier des 13. Jubiläums bietet MacXDVD einen exklusiven Deal an:

Ihr erhaltet 80 Prozent Rabatt auf das MacX Jubiläums-Softwarepaket (einschließlich MacX DVD Ripper, MacX Video Converter, MacX Media Trans), das normalerweise 145,85 Euro kostet und zahlt vorübergehend nur noch 29,95 Euro! (-> hier geht es direkt zum Angebot)

MacX DVD Ripper Pro – eure Erste Wahl um Kopiergeschützte DVDs auf dem Mac zu rippen

Um zu verhindern, dass DVDs für illegale Zwecke kopiert oder vervielfältigt werden, führen DVD-Produzenten dutzende von DVD-Kopierschutzverfahren ein, wie zum Beispiel das Content Scramble System (CSS), Region Code Enhanced (RCE), User Operation Prohibition (UOP), Sony ARccOS DVD-Schutz usw. Um den Kopierschutz von DVDs zu umgehen und persönliche Kopien für den eigenen Gebrauch zu erstellen, benötigt ihr lediglich einen zuverlässigen DVD-Ripper.

In der Lage, den DVD-Kopierschutz zu umgehen

MacX DVD Ripper Pro ist in der Lage, den Kopierschutz von DVDs zu entfernen und Benutzern das Rippen von kopiergeschützten DVDs auf die Festplatte für den persönlichen Gebrauch zu ermöglichen. Darüber hinaus kann dieses leistungsstarke Programm regionale DVD-Codebeschränkungen umgehen. Unabhängig davon, aus welcher Region eure DVD stammt – Europa, Nordamerika, Asien oder andere -, könnt ihr dennoch MacX DVD Ripper Pro verwenden, um den Inhalt extrahieren.

Es sei darauf hingewiesen, dass die rechtliche Lage des Rippens von DVDs eine kontroverse Frage ist. Stellt daher bitte sicher, dass ihr kopiergeschützte DVDs nur für den persönlichen Gebrauch rippet und keine kommerziellen DVDs für illegale Zwecke rippt.

-> Erfahrt mehr darüber, wie ihr kopiergeschützte DVDs rippen könnt

Akzeptiert alle Arten von DVDs

MacX DVD Ripper Pro ist bestens ausgestattet, um DVDs in MP4 auf dem Mac zu rippen. Benutzer können dieses Programm nutzen, um DVDs in MP4, HEVC, MOV, MKV, FLV, AVI, H.264, M4V, iPhone, iPad, NAS und mehr zu konvertieren. Es ist in der Lage, jeden Typ von DVDs zu rippen, von 99-Titel-DVDs über regionale DVDs bis hin zu selbst erstellten DVDs, verkratzten DVDs und unlesbaren DVDs.

Nummer 1 in Bezug auf Geschwindigkeit ohne Qualitätsverlust

Wenn ihr eine geschützte DVD rippt, nutzt dieser DVD-Ripper seine einzigartige Level-3-Hardwarebeschleunigung, um die DVD-Ripping-Geschwindigkeit zu steigern. Er kann die Hardwarebeschleunigung von Multi-Core-CPU und GPU nutzen, was es ermöglicht, einen Full-HD-DVD-Film in nur wenigen Minuten in das MP4-Format zu rippen. Gleichzeitig stellen die Einstellungen “ High-Quality Engine “ und „De-Interlacing“ sicher, dass die Qualität des Ausgabeprofils dieselbe bleibt wie das Original.

Fortgeschrittene Einstellungsoptionen und ein benutzerfreundlicher Videoeditor

Um den Bedürfnissen einiger professioneller Benutzer gerecht zu werden, bietet MacX DVD Ripper einige erweiterte Einstellungsoptionen. Benutzer können die Auflösung, Bildrate, Bitrate und andere Parameter anpassen, um die gewünschte Ausgabequalität zu erreichen. Außerdem können Benutzer mit dem integrierten Videoeditor Videos zuschneiden, zuschneiden, schneiden, mehrere Videos zu einem zusammenfügen und Untertitel hinzufügen.

Wie kann man am effizientesten kopiergeschützte DVDs auf dem Mac rippen?

Um eure geschützten DVDs mit MacX DVD Ripper Pro in MP4 zu kopieren, befolgt diese einfachen Schritte:

Schritt 1: Ladet diesen Mac DVD Ripper kostenlos auf euren Computer herunter.

Schritt 2: Ladet die kopiergeschützte DVD, die ihr rippen möchten. Es unterstützt das Format von DVD-Discs, DVD-Ordnern und ISO-Abbildungen.

Schritt 3: Wählt das Ausgabeformat. Nachdem ihr die DVD geladen habt, erscheint ein Fenster mit den Ausgabeprofilen. Ihr könnt ein Format entsprechend eurer Bedürfnisse auswählen. Scrollt nach unten, um weitere beliebte Formate und Gerätevoreinstellungen zu finden.

Schritt 4: Klickt einfach auf die Schaltfläche „Run“ und beginnt mit dem Rippen der kopiergeschützten DVD.

Jubiläums-Sonderangebot

Wenn es darum geht, Kopierschutz zu entfernen und DVDs auf dem Mac ohne Kompromisse bei der Originalqualität zu kopieren, kann MacX DVD Ripper Pro die beste Wahl sein. Dieses leistungsstarke Tool überwindet die Herausforderungen, die durch den DVD-Kopierschutz entstehen, und rippt mühelos jede geschützte DVD!

Mit dem laufenden Jubiläumsverkauf ist jetzt die perfekte Zeit, um eine Kopie zu erhalten. Das MacX 3-in-1 Bundle ist derzeit mit einem Rabatt von 80 Prozent erhältlich. Zusätzlich erhalten Kunden zwei nützliche Programme (Sticky Password Premium und MacBooster) als Bonusgeschenke kostenlos dazu (im Wert von 99,98 Euro). Es ist erwähnenswert, dass es sich bei diesen Produkten um Einmalkäufe handelt. Benutzer erhalten lebenslangen Zugang und kostenlose Upgrades für ein Jahr.

-> Hier geht es direkt zur MacXDVD Jubiläumsaktion