In Kürze startet die diesjährige Apple WWDC. Diese zeichnet sich nicht nur durch die eröffnende Keynote aus, vielmehr bietet Apple für Entwickler ein „buntes Programm“.

Apple bewirbt „Beyond WWDC“-Events für Entwickler

Zusätzlich zu den Ankündigungen der Keynote und den State of the Union-Präsentationen wird das diesjährige Online-Programm Sessions, One-on-One Labs und Möglichkeiten zum Austausch mit Ingenieuren von Apple und anderen Entwickler beinhalten.

Zudem bewirbt Apple „Beyond WWDC“-Events, die kommende Woche stattfinden. Diese Veranstaltungen richten sich an Entwickler, die sich zum Lernen, Networking und mehr treffen möchten. Ein Blick auf die Apple WWDC-Webseite zeigt, dass diese thematisch zur WWDC passenden Events rund um den Globus stattfinden. Neben Online-Events gibt es auch diverse Treffen vor Ort, so z.B. in den USA, China, Japan, Schweden, Niederlanden, Dänemark, Finnland und mehr.

Apple veröffentlicht Apple Music Playlist „WWDC23: Los geht’s!“

Thematisch passend, möchten wir euch an dieser Stelle noch auf die Apple Music Playlist „WWDC23: Los geht’s!“ hinweisen, die Apple im Vorfeld seiner Entwicklerkonferenz veröffentlicht hat. Diese beinhaltet insgesamt 25 Titel und dauert 1 Stunde 15 Minuten. Mit von der Partie sind ein paar namhafte Künstler.