YouTube hat bekannt geeggte, dass das Unternehmen sein Angebot „YouTube Primetime Channels“ nach Deutschland bringt. Ihr kennt vermutlich das Prinzip von Apple oder Amazon. Ihr könnt Kanäle von Partnern über die Apple TV-App, Amazon Prime oder nun auch über YouTube abonnieren, um auf die entsprechenden Inhalte zugreifen zu können.

YouTube startet Primetime Channels in Deutschland

Der Streaming-Markt wächst weiter und wird immer wettbewerbsintensiver. Anbieter von Inhalten sind darauf angewiesen, neue Wege zu finden, um Abonnent:innen zu gewinnen und zu halten. YouTube ist für Medienpartner seit vielen Jahren ein wichtiger Kanal, um Millionen Nutzer anzusprechen. Nun wird das Ganze weiter ausgebaut, um ein noch größerer Publikum zu erreichen.

YouTube startet heute sein Angebot „YouTube Primetime Channels“ in Deutschland und bietet Partnern eine neue Möglichkeit, organisches Nutzer-Engagement in bezahlte Abonnements auf YouTube umzuwandeln. Nach dem Start von Primetime Channels in den USA im November 2022, ist Deutschland der erste Markt außerhalb der USA, in dem der Service jetzt verfügbar ist.

Partnerschaften in Deutschland

Primetime Channels ermöglichen euch, sich bei den Kanälen der Partner anzumelden, ohne die Plattform zu verlassen, die ihr bereits gerade auf eurem Gerät nutzt (Smart-TVs, Konsolen, Set-Top-Boxen, Media-Streamer).

Zum Start in Deutschland können YouTube-Nutzer aus folgenden Angeboten wählen:

ARD Plus

Crime + Investigation Play

European League of Football

FERNSEHEN MIT HERZ (umfasst Romance TV, Heimatkanal und GoldStar TV)

Motorvision TV

SPORT1+

Sportdigital FUSSBALL

HISTORY Play

WORLD OF FREESPORTS

Mit eSPORTS1, Bergblick TV, Waidwerk und Jukebox stehen zusätzliche Angebote in den Startlöchern. Auch weitere Partner wie Paramount+ werden im Laufe des Jahres folgen und den Service Primetime Channels in Deutschland erweitern.

Was kostet das Ganze? Die kostenpflichtigen Channel-Abonnements kosten zwischen 2,99 Euro pro Monat und 99,99 € für ganze Season-Pässe.