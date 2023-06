Am heutigen Tag könnte es endlich soweit sein. Nach mehreren Jahren voller Gerüchte könnte Apple die heutige WWDC-Keynote nutzen, um ein AR-/VR-Headset anzukündigen. Entgegen bisheriger Gerüchte, dass das Headset um die 3.000 Dollar kosten wird, schwappt nun ein Gerücht aus Asien zu uns herüber, das besagt, dass das Headset in mehreren Konfigurationen erhältlich sein und bei 1.999 Dollar starten wird. Zudem sind zahlreiche weitere mutmaßliche Spezifikationen durchgesickert.

Wieviel kostet das Apple Headset?

Mittlerweile gehen wir fest davon aus, dass Apple das heutige Special Event nutzen wird, um das lang erwartete Apple Headset anzukündigen. Mehrfach war in der Gerüchteküche zu lesen, dass das Headset um die 3.000 Dollar kosten wird. Damit wäre es deutlich teurer als Headsets, die bereits am Markt erhältlich sind. Erstmals tauchten die 3.000 Dollar vor rund zwei Jahren bei den Kollegen von The Information auf. Auch Apple-Insider Mark Gurman von Bloomberg sprach von einem teuren Nischenprodukt.

Leaker yeux1122 berichtet nun auf dem koreanischen Naver-Blog von einem Einstiegspreisen von 1.999 Dollar. Erst kürzlich gab es mehrere Berichte, dass das Headset in der Herstellung 1.500 Dollar kosten wird. Schlussendlich müssen wir uns überraschen lassen, ob Apple das Gerät heute Abend tatsächlich ankündigen und wieviel es kosten wird.

Preisspekulationen im Vorfeld eines komplett neuen Apple Produkts sind durchaus schwierig. Wir erinnern uns gerne an das Original iPad im Jahr 2010. Damals kursierten Preise von um die 1.000 Dollar durch die Gerüchteküche. Das Gerät startete seinerzeit allerdings bei 499 Dollar.

Diese Komponenten sollen an Bord sein

Wenige Stunden vor der Keynote erreicht uns eine Liste mutmaßlicher Spezifikationen des Apple Headsets. Demnach verfügt das Apple Headset über zwei Prozessoren. Neben dem „eigentlichen“ Prozessor, soll noch ein Co-Prozessor zum Einsatz kommen. Weiter ist die Rede unter anderem von zwei Display (µOLED), eine TrueDepth-Kamera (Face ID), weitere Kameras (darunter 4 CV-Kameras, 2 RGB Kameras), zwei Low-Light-Infrarotstrahler, USB-C Anschluss, ein kleiner Akku sowie ein externer Akku, der über ein Kabel verbunden wird, diverse Sensoren (u.a. Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Kompass, Gyroskop), WiFi, Bluetooth 5, ULLA, Stereolautsprecher und vier Mikrofone.

⁃Two SOCs – Main processor and coprocessor, SEP

⁃ small battery, wired battery pack

⁃1 USB-C connector

⁃Sensors: Compass, ALS, magnetometer, ambient light sensor, accelerometer and gyroscope

⁃WiFi, Bluetooth 5, ULLA

⁃integrated stereo speakers

⁃4 microphones — Unknownz21 🌈 (@URedditor) June 5, 2023

Die Apple Keynote startet um 19:00 Uhr. Unser Live-Ticker beginnt um 18:30 Uhr.

Update 17:16 Uhr: Auch Analyst Ming Chi Kuo meldet sich kurz vor der Keynote noch einmal zu Wort und thematisiert den Verkaufsstart des Headsets.