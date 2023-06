In wenigen Stunden werden wir wissen, ob Apple die WWDC-Keynote nutzt, um ein AR-/VR-Headset anzukündigen. Das Special Event startet um 19:00 Uhr, unser Live-Ticker beginnt um 18:30 Uhr. Bis das Headset in den Regalen steht, dürften allerdings noch ein paar Monate vergehen.

Kuo: Apple Headset könnte erst Anfang 2024 in den Verkauf gehen

Kurz vor der WWDC-Keynote meldet sich Analyst Ming Chi Kuo noch einmal zu Wort und prognostiziert, dass das Apple Headset entweder ganz spät im vierten Quartal 2023 oder Anfang 2024 in den Verkauf starten wird. Ursprünglich ging der Analyst davon aus, dass das Headset etwas früher in den Handel gelangt. Von daher reduziert er seine Verkaufsprognose für das laufende Jahr.

Gleichzeitig gibt er jedoch auch zu verstehen, dass Investoren nicht zwingend auf die initiale Auslieferungsmenge blicken, sondern darauf, ob die neue Produktveröffentlichung die Menschen davon überzeugen kann, dass Apples AR/MR-Headset das nächste Starprodukt der Unterhaltungselektronik ist.

預測更新: 1. Apple AR/MR頭戴裝置的大量出貨時間為4Q23底或2024年初 (vs. 先前預期的3Q23)。 2. 2023年的出貨量可能將低於市場預期。不過,對投資人而言,現在的觀察重點已非出貨量,而是新產品發布能否說服人Apple的AR/MR頭戴裝置是下一個消費電子的明星產品。 — Forecast updates: 1. Mass… — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) June 5, 2023

So oder so stellt es keine Überraschung dar, dass zwischen Ankündigung und Verkaufsstart mehrere Monate liegen. Sollte Apple das Headset tatsächlich heute vorstellen – wir zweifeln nicht ernsthaft daran – so gibt das Unternehmen seiner Entwicklergemeinde in den kommenden Monaten die Möglichkeit, Anwendungen zu entwickeln. Gleichzeitig dürfte Apple die Hardware und Software des Headsets finalisieren und anschließend das Gerät in den Verkauf bringen. Ähnlich ging der Hersteller bereits beim iPhone, iPad und der Apple Watch vor.

