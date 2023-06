Amazon hat Gerüchte zurückgewiesen, wonach das Unternehmen plant, seinen Prime-Dienst in den USA mit einem Mobilfunktarif aufzurüsten. Diese Erweiterung würde laut Bloomberg Prime-Abonnenten einen Basistarif bieten, der eine unbegrenzte Datennutzung beinhaltet.

Doch kein Amazon Prime Mobilfunktarif

Nach Informationen, die Bloomberg angeblich erhalten hat, konzentriert sich Amazon derzeit auf seine nächste Erweiterung für den US-Markt. Es heißt, das Unternehmen befinde sich in aktiven Verhandlungen mit wichtigen Mobilfunkanbietern wie Verizon, T-Mobile und Dish. Ziel sei es, einen Mobilfunktarif für Amazon Prime Kunden anzubieten.

Der Amazon Mobilfunktarif könnte entweder als Teil des bestehenden Prime-Abonnements kostenlos angeboten werden, oder gegen eine kleine zusätzliche Gebühr von etwa 10 US-Dollar pro Monat. Mit der Aktion will Amazon die Treue der Prime-Kunden stärken und ihre Abhängigkeit vom Amazon-Ökosystem erhöhen, so Bloomberg. Ein solcher Schritt könnte dazu beitragen, Kundenverluste bei zukünftigen Preiserhöhungen für Prime zu minimieren.

Amazon hat diese Gerüchte jedoch energisch dementiert. In einer Stellungnahme an Bloomberg erklärte das Unternehmen, dass es zwar immer prüfe, welche zusätzlichen Vorteile es seinen Prime-Mitgliedern bieten könnte, aber derzeit keine Pläne habe, den Tarif mit einem Mobilfunkvertrag zu erweitern.

In den USA zahlen Prime-Nutzer für die Mitgliedschaft derzeit 139 US-Dollar pro Jahr, deutlich mehr als die deutschen Kunden, die seit der letzten Preiserhöhung 89,90 Euro pro Jahr zahlen. Der aktuelle Prime-Service umfasst den kostenlosen Versand von Amazon-Bestellungen, eine Auswahl an Büchern sowie Musik und unbegrenzten Fotospeicherplatz, zusätzlich zum Video-Streaming-Dienst Amazon Prime Video und den Cloud-Gaming Basistarif Amazon Luna. Es bleibt abzuwarten, ob Amazon in Zukunft weitere Dienste in dieses Angebot integrieren wird.