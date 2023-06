Apple WWDC 2023 Keynote im Live Ticker / Live Stream. Endlich ist es soweit. In wenigen Minuten hat das Warten ein Ende und die erste Apple Keynote des Jahres 2023 startet. Die Keynote beginnt pünktlich um 19:00 Uhr, unser Live-Ticker startet um 18:30 Uhr. Seinen Online Store hat Apple vorab vom Netz genommen.

Live-Ticker: Apple WWDC 2023 Keynote

Bereits vor ein paar Monaten hatte Apple den Termin für die diesjährige WWDC 2023 bestätigt und gleichzeitig zu verstehen gegeben, dass diese am heutigen 05. Juni mit einer Keynote eröffnet wird. Nun trennen uns nur noch wenige Augenblicke bis das Special Event beginnt.

Auch in diesem Jahr hat Apple zu verstehen gegeben, dass in erster Linie Softwarethemen im Mittelpunkt stehen und die Verantwortlichen aus Cupertino einen ersten Ausblick auf iOS 17, watchOS 10, macOS 14 und Co. geben werden. Aber auch auf er Hardwareseite könnte es die ein oder andere Neuheit geben. Wir denken an ein 15 Zoll MacBook Air, den Mac Studio, Mac Pro sowie an das lang ersehnte Apple Headset.

In gewohnter Manier werden wir euch in diesem Artikel per Live Ticker / Livestream zur heutigen Apple Keynote auf dem Laufenden halten. Unsere Berichterstattung starten wir um 18:30 Uhr. Die Zeit bis zum Start der eigentlichen Keynote um 19:00 Uhr nutzen wir, um über die jüngsten Gerüchte mit euch zu sprechen und uns einzustimmen. Wir gehen davon aus, dass die Keynote bis ca. 20:30 Uhr andauern wird.