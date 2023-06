Merchandise für die Apple Original Serie „Ted Lasso“ lässt sich ab sofort nicht nur über den Nike Online Store, sondern auch direkt bei Apple kaufen. Wie es scheint, vermarktet Apple das „Ted Lasso“-Merchandise derzeit ausschließlich über das Besucherzentrum des Apple Parks.

Über den Nike Online Shop lassen sich schon seit längerem Ted Lasso Trikots etc. kaufen. Im letzten Monat keimte das Gerücht auf, dass Apple zukünftig Merchandise der beliebten Comedy-Serie auch direkt über den Apple Online Store verkaufen wird.

Aktuell haben Besucher des Apple Park Besucherzentrums die Möglichkeit Ted Lasso Fan-Artikel zu kaufen. Hierfür wurde ein separater Verkaufstisch eingerichtet. Ob die Artikel zukünftig noch über andere Apple Vertriebskanäle verkauft werden, ist unbekannt. Mark Gurman weiß in diesem Zusammenhang zu berichten, dass die Apple Stores vor Ort angewiesen wurde, Werbematerial für die Wareneinführung zu vernichten. Dies impliziert, dass Apple auch über seine Apple Retail Stores entsprechende Produkte verkaufen wollte. Diese Plan jedoch auf Eis gelegt oder komplett eingestampft hat.

Ted Lasso merchandise now in the Apple Park visitor center store https://t.co/GP0KO1m72T pic.twitter.com/naNN1et2rF

— Mark Gurman (@markgurman) June 4, 2023