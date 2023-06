Ende letzten Monats gab Apple die Nominierten der Apple Design Awards 2023 bekannt. Im Rahmen der Worldwide Developers Conference wurden nun die Gewinner verkündet.

Apple Design Awards 2023: Die Gewinner stehen fest

Apple hat in der Nacht zu heute die Gewinner der jährlichen Apple Design Awards bekanntgegeben und damit zwölf der besten Apps und Spiele ausgezeichnet. Die diesjährigen Gewinner sind Entwicklerteams aus aller Welt und haben kreative und innovative Apps geschaffen, die auf großartigem Design aufbauen. Die Awards gehen jeweils an eine App und an ein Spiel in den sechs Kategorien Inklusion, Spaß und Vergnügen, Interaktion, sozialer Einfluss, visuelle und grafische Gestaltung sowie Innovation. Erfreulicherweise gehört in diesem Jahr mit dem Spiel Endlich (HandyGames) auch ein Entwicklerteam aus Deutschland zu den Gewinnern.

Inklusion

App: Universe — Website Builder

Spiel: stitch.

Spaß und Vergnügen

App: Duolingo

Spiel: Afterplace

Interaktion

App: Flighty

Spiel: Railbound

Sozialer Einfluss

App: Headspace

Spiel: Endling

Visuelle und grafische Gestaltung

App: Any Distance

Spiel: Resident Evil Village

Innovation

App: SwingVision: A.I. Tennis App

Spiel: MARVEL SNAP