Bei der Ankündigung von macOS Sonoma stand das Thema „Gaming“ bei Apple im Mittelpunkt. Diesbezüglich hat Apple gleich mehrere Ankündigungen gemacht. Ein neuer Spielemodus sorgt unter macOS Sonoma für ein optimiertes Spieleerlebnis und ein neues Toolkit gibt Entwicklern die Möglichkeit, ihre Spiele von anderen Plattformen einfacher denn je auf den Mac zu Portieren. Zudem können wir uns auf spannende, neue Spiele für den Mac freuen.

Neuer Spielemodus

Apple führt macOS Sonoma einen Spielmodus ein, der euch den entscheidenden Vorteil liefert, wenn es auf jede Millisekunde ankommt. Der Spielmodus sorgt für ein optimiertes Spielerlebnis mit flüssigerer und durchgängigerer Bildrate, indem er Spielen die höchste Priorität auf CPU und GPU zuweist. Mit dem Spielmodus wird Gaming auf dem Mac noch immersiver: Er senkt die Audiolatenz mit AirPods und die Eingabelatenz mit beliebten Game Controllern (etwa für Xbox und PlayStation) deutlich, indem er die Bluetooth-Samplingrate verdoppelt. Der Spielmodus funktioniert in jedem Spiel, einschließlich aller aktuellen und kommenden Mac Spiele.

Neues Toolkit + spannende neue Spiele

Um Spiele von anderen Plattformen einfacher auf den Mac zu bringen, wird mit Metal ein neues Toolkit zur Spielportierung eingeführt, das Monate an Vorarbeit überflüssig macht. So können Entwickler innerhalb weniger Tage herausfinden, wie gut ihr Spiel auf dem Mac laufen könnte. Das Tool macht es auch deutlich einfacher, Shader und Grafikcode eines Spiels so anzupassen, dass sie die Leistung von Apple Chips optimal ausnutzen – die Entwicklungszeit wird dadurch spürbar verkürzt.

Im selbem Atemzug hat Apple mehrere Spiele angekündigt, die ihr auf dem Mac erleben könnt. elaufzeit und atemberaubender Grafik auf vielen Millionen Macs mit Apple Chips. Mithilfe von Metal 3 bringen Entwickler immer mehr spannende neue Titel auf den Mac, darunter DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT, Stray, Fort Solis, World of Warcraft: Dragonflight, HUMANKIND, Resident Evil Village: Winters’ Expansion, The Medium, ELEX II, Firmament, SnowRunner, Disney Dreamlight Valley, No Man’s Sky, Dragonheir: Silent Gods und Layers of Fear.