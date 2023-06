Die Filmindustrie erwartet mit Spannung die bahnbrechende Wirkung des Vision Pro Headsets von Apple. Die Technologie bietet eine unvergleichliche Mischung aus Augmented Reality (AR) sowie Virtual Reality (VR) und könnte nie dagewesene Möglichkeiten für die Filmerstellung und -bearbeitung ermöglichen.

Apple hat das Vision Pro Headset auf der WWDC 2023 während der Keynote am 5. Juni vorgestellt. Der YouTube-Filmemacher Matti Haapoja konnte bereits ausprobieren, was Vision Pro leisten kann.

Er verbrachte einige Zeit damit, die Möglichkeiten des Headsets zu erkunden und äußerte sich sehr begeistert über die Auswirkungen auf die Zukunft der Filmproduktion. Bei der Gelegenheit bestätigte Haapoja, dass das Headset bei der Markteinführung die Bearbeitung in Final Cut Pro unterstützen wird.

Der neuartige Ansatz verspricht einen grundlegenden Wandel in der Branche. So erklärt Haapoja auf Twitter, dass Vision Pro das Filmemachen, das Geschichtenerzählen und die Erstellung von Inhalten völlig verändern wird. Apple plant, das Mixed-Reality-Headset Anfang 2024 auf den Markt zu bringen, wobei Final Cut Pro von Anfang an in AR eingesetzt werden kann.

I just tried Apple Vision Pro and it’s gonna completely change filmmaking, storytelling and content creation.

I’ve never experienced that sort of presence, feeling like I’m there in the scene.

— Matti Haapoja (@MattiHaapoja) June 6, 2023