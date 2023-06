Die größten Neuerungen zu iPadOS 17 hat Apple im Rahmen der WWDC-Keynote bekannt gegeben. Nach und nach werden immer mehr Funktionen bekannt, die das kommende iPad-Betriebssystem mit sich bringen wird. Unter anderem unterstützt iPadOS 17 USB-Webcams und -Mikrofone.

iPadOS 17 unterstützt USB-Webcams und -Mikrofone

In seinem „Platforms State of the Union“-Video für Entwickler enthüllte Apple, dass jede USB-C-Webcam jetzt per Plug-and-Play mit iPads verwendet werden können. Gleiches gilt übrigens auch für USB-C-Mikrofone. Geräte mit einem USB-A Anschluss können mittels Adapter betrieben werden. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass ihr auch die Webcam des Apple Studio Displays mit dem iPad verwenden könnt.

Laut Apple können Entwickler dieses Zubehör mithilfe der AVFoundation-API in ihren Apps nutzen. Mit iPadOS 17 können Apps Videos sowohl von externen als auch von integrierten Kameras aufzeichnen, Benutzern die Wahl des Audioeingangs ermöglichen, Optimierungen für die Echounterdrückung bereitstellen und vieles mehr.

So, iPadOS 17 now supports external USB webcams #WWDC23 pic.twitter.com/2MRUqU1TKq — Stephen Robles (@stephenrobles) June 6, 2023

Apple beschreibt iPadOS 17 wie folgt