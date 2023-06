Entwickler, die Apps für Apple Vision Pro entwickeln möchten, werden vermutlich ab Juli den Zugriff auf ein sogenanntes Developer Kir haben. Dann erfolgt der Startschuss, und Apples Entwicklergemeinde kann sich intensiver mit dem „räumlichen Computer“ auseinander setzen.

Als Apple Vision Pro in der vergangenen Woche vorgestellt wurde, gab der Hersteller zu verstehen, dass das Headset nicht vor Anfang 2024 erhältlich sein wird. Dies ist kein ungewöhnlicher Schritt und hat Apple z.B. auch beim iPhone oder der Apple Watch praktiziert. Entwickler haben die Möglichkeit, sich in diese Zeit intensiver mit der Materie auseinander zu setzen und Apps zu entwickeln. Apple nutzt die Zeit, um Apple VIsion Pro zu finalisieren.

Um bei der Markteinführung eine große Vielfalt an Erfahrungen zu ermöglichen, wird Apple Entwicklern Vision Pro Entwickler-Kits zur Verfügung zu stellen. Diese Kits werden bei der schnellen Erstellung, Wiederholung und dem Testen von Anwendungen für das Vision Pro Headset helfen. Einen korrekten Startschuss für die Developer Kits hat Apple bis dato noch nicht bekannt gegeben. Es zeichnet sich jedoch ab, dass dies im Laufe des Juli soweit sein wird.

Since I’ve had quite a few people ask – it seems you will be able to apply for a #VisionPro dev kit in July. More info below https://t.co/pzsaBgqUz0

— Emanuel Tomozei (@eman2XR) June 9, 2023