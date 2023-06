Etwas mehr als eine Woche ist es her, dass Apple im Rahmen der WWDC 2023 Keynote das neue 15 Zoll MacBook Air, den neuen Mac Studio sowie den neuen Mac Pro angekündigt. Seit vergangener Woche lassen sich die neuen Modelle bereits bestellen, am heutigen Dienstag (13. Juni 2023) feiern diese ihren offiziellen Verkaufsstart.

Apple hat vergangene Woche das 15 Zoll MacBook Air vorgestellt. Dabei handelt es sich laut Hersteller, um den besten 15 Zoll Laptop der Welt. Mit einem großen 15,3 Zoll Liquid Retina Display, der unglaublichen Performance des M2, bis zu 18 Stunden Batterielaufzeit und einem leisen, lüfter­losen Design bringt das neue MacBook Air Leistung und Mobilität – und das alles im dünnsten 15 Zoll Laptop der Welt. Das 15 Zoll MacBook Air ermöglicht ein einzigartiges Erlebnis: ein neues 6‑Lautsprecher-System, immersives 3D Audio kombiniert mit einer 1080p FaceTime HD Kamera, MagSafe Ladefunktion und die Power und Benutzerfreundlichkeit von macOS Ventura.

Das 15 Zoll MacBook Air mit M2 ist in Mitternacht, Polarstern, Silber und Space Grau ab 1.599 Euro über den Apple Online Store erhältlich.

Tipp: Bei MacTrade könnt ihr das 15 Zoll MacBook Air mit Rabatt bestellen.

Apples Kurzbeschreibung zum neuen Mac Studio und Mac Pro lautet wie folgt

Apple hat den neuen Mac Studio und den neuen Mac Pro angekündigt – die beiden leistungsstärksten Macs, die es je gegeben hat. Der Mac Studio kommt mit dem M2 Max und dem neuen M2 Ultra, die viel mehr Performance und bessere Konnektivität in einem beeindruckend kompakten Design ermöglichen. Mac Studio ist bis zu 6-mal schneller als der leistungsstärkste Intel-basierte 27″ iMac, und bis zu 3-mal schneller als die vorherige Generation des Mac Studio mit M1 Ultra. Mac Pro, ab sofort mit M2 Ultra, kombiniert die unübertroffene Leistung von Apples stärkstem Chip mit der Vielseitigkeit von PCIe-Erweiterungen. Der Mac Pro ist bis zu 3-mal schneller als das Modell der vorherigen Generation mit Intel Prozessor. Mit bis zu 192 GB gemeinsamem Arbeitsspeicher haben der Mac Studio und der Mac Pro mit M2 Ultra viel mehr Arbeitsspeicher als die Grafikkarten der meisten anderen fortschrittlichen Workstations. So erledigen sie auch anspruchsvolle Workloads, die andere Systeme erst gar nicht verarbeiten können. Mit dem neuen Mac Pro ist der Übergang des Mac zu Apple Chips komplett vollzogen. Zusammen mit den anderen Pro Systemen von Apple erhalten Nutzer die leistungsstärkste und vielseitigste Modellpalette an Pro Produkten, die es bei Apple je gab.