Apple hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen bereits mehr als 200 Millionen US-Dollar für seine „Racial Equity and Justice Initiative“ (REJI) bereitgestellt hat. Die Anti-Rassismus-Initiative befasst sich mit Bildungs- und Gerechtigkeitsreformen und unterstützt Unternehmen, die sich im Besitz von Minderheiten befinden.

Verdoppelung der ursprünglichen Investition

In einer kürzlich veröffentlichten Ankündigung erklärt Apple, dass weitere 25 Millionen US-Dollar für die „Racial Equity and Justice Initiative“ bereitgestellt wurden. Damit hat Apple bereits über 200 Millionen US-Dollar in die wichtige Initiative investiert und erhöht die Gesamtfinanzierung auf das Doppelte des ursprünglichen Ziels von 100 Millionen US-Dollar.

REJI wurde im Juni 2020 gegründet und begann seine Aktivitäten in erster Linie in den USA. Inzwischen wurde die Initiative auf andere Länder wie Mexiko, Australien und Großbritannien ausgeweitet. Lisa Jackson, Vice President of Environment, Policy, and Social Initiatives bei Apple, reflektierte die Anfänge der Initiative. Sie betonte die Entschlossenheit des Unternehmens, die Chancengleichheit auf der ganzen Welt weiter zu fördern. Tim Cook, CEO von Apple, schloss sich dieser Meinung an und versprach, Partnerschaften zu fördern, die sich der Bekämpfung von Ungerechtigkeit und der Beseitigung von Chancenbarrieren widmen.

Im Rahmen der Ausweitung der Initiative gab Apple eine Zusammenarbeit mit der My Brother’s Keeper Alliance (MBKA) bekannt. Das Programm der Obama Foundation zielt darauf ab, mehr als 500 Führungskräfte auszubilden und mehr als 50.000 afroamerikanische Jungen und junge Männer zu erreichen. Valerie Jarrett, CEO der Obama Foundation, bedankte sich für die nachhaltige Unterstützung durch Apple, die ihrer Meinung nach dazu beiträgt, ein integratives Bildungssystem zu fördern und Leben zu verändern.

Zusätzlich zu der Partnerschaft mit MBKA hat Apple weitere 25 Millionen US-Dollar für Collab Capital, Harlem Capital und VamosVentures zugesagt. Diese Risikokapitalfonds arbeiten mit Unternehmen zusammen, die von Minderheiten geführt werden. Um die zahlreichen von REJI unterstützten Projekte hervorzuheben, hat Apple erstmals einen REJI Impact Overview Report veröffentlicht. Dieser Schritt sorgt für mehr Transparenz und unterstreicht das Engagement von Apple für eine gerechtere Welt.