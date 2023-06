Es ist wieder der dritte Freitag im Monat und somit können wir uns über hochkarätige Filme freuen, die Amazon Prime Video für günstige 99 Cent verleiht. Dieses Mal sind sogar 47 Leihfilme im Angebot. Dabei bietet die Filmauswahl wieder eine vielfältige Mischung aus verschiedenen Genres. Zu den Highlights gehören „Blade Runner 2049“, „Jack Reacher“, „She Said“ und „Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch“.

Im Rahmen der Aktion können Prime-Mitglieder ausgewählte Filme zum Sonderpreis von je 99 Cent ausleihen. Nach der Ausleihe habt ihr 30 Tage Zeit, den Film erstmals zu starten. Ab dem ersten Abspielen des Videos bleiben euch dann 48 Stunden, um den Film anzuschauen.

Es sind insgesamt 47 Filme im Angebot, einschließlich einiger brandneuer Titel. Die vollständige Liste der reduzierten Leihfilme gibt es auf der Amazon-Webseite. Die Aktion läuft nur bis Sonntag, den 18. Juni 2023. Wir wollen euch an dieser Stelle einige Highlights ans Herz legen.

„Nach unzähligen riskanten Reisen und achtlosen Abenteuern muss der gestiefelte Kater entsetzt feststellen, dass seine Leidenschaft für Gefahren letztlich ihren Preis hatte – in seiner Abenteuerlust hat er bereits acht seiner neun Leben verbraucht.

„Jack Reacher, ehemaliger Militärpolizist und Einzelgänger, gerät in einen verzwickten Fall, als ihn ausgerechnet ein Mann um Hilfe bittet, den er selbst einmal gejagt hat. Der Scharfschütze, vor Jahren noch für Verbrechen im Irak in Schutz genommen, wird für ein neuerliches Massaker verantwortlich gemacht. Reacher versucht mit einer Anwältin und altem Kriegsveteran das Komplott auf zu klären.“

„Die äußerst unabhängige Schriftstellerin Alice ist beschäftigt mit ihrer Arbeit, aber auch zutiefst einsam, verfolgt von einer Liebesaffäre aus ihrer Vergangenheit. Als der temperamentvolle junge Frank, ein Evakuierter aus dem London Blitz, in ihre Obhut gegeben wird, weckt er Alices tief vergrabene Gefühle. Alice lernt, dass Wunden geheilt werden können, dass es Hoffnung und zweite Chancen gibt.“

„She Said basiert auf der bahnbrechenden Reportage der New York Times und erzählt vom riskanten Weg der Journalistinnen Megan Twohey und Jodi Kantor, die das große Schweigen über sexuelle Übergriffe in Hollywood brechen.“