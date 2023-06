Apple TV+ hat den Kinostart von „Argylle“ bekannt gegeben. Allerdings müssen wir uns noch ein paar Monate gedulden, bis der Spionagethriller zu sehen sein wird. Die Kinopremiere von „Argylle“ findet am 02. Februar 2024 statt.

Apple TV+: Spionagethriller „Argylle“ startet am 02. Februar 2024 weltweit in den Kinos

Rund zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass bekannt wurde, dass der Spionagethriller „Argylle“ auf Apple TV+ zu sehen sein wird. Nun nennt Apple weitere Details.

Apple Original Films gab in Zusammenarbeit mit MARV bekannt, dass der mit Spannung erwartete Spionagethriller „Argylle“ des gefeierten Regisseurs und Produzenten Matthew Vaughn am 2. Februar 2024 in Zusammenarbeit mit Universal Pictures weltweit in die Kinos debütieren wird. Im Anschluss daran wird der Film auf Apple TV+ zu sehen sein.

„Argylle“ folgt den weltreisenden Abenteuern des Superspions Argylle durch die USA, London und andere exotische Orte, mit einer hochkarätig besetzten, preisgekrönten Besetzung, darunter Henry Cavill, Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Bryan Cranston und Catherine O’Hara , John Cena, Dua Lipa, Ariana DeBose und Samuel L. Jackson.

„Argylle“ unter der Regie von Matthew Vaughn basiert auf einem Drehbuch von Jason Fuchs. Der Film wird von Cloudy Productions und Vaughns regelmäßigen Mitarbeitern Adam Bohling und David Reid sowie Fuchs produziert. Als ausführende Produzenten fungieren Zygi Kamasa, Carlos Peres, Claudia Vaughn und Adam Fishbach.

Seit dem Start von Apple TV+ am 01. November 2019 sind immer mehr Filme auf dem Video-Streaming-Portal zu sehen. Wir denken exemplarisch an die Oscar-Preisträger „CODA“ und „Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd“. Zudem sind aktuell viele weitere Film im Vorlauf, die in den kommenden Wochen und Monaten ihre Premiere feiern werden.

Zu den Apple Original Filmen, die bald Premiere feiern, gehören der Dokumentarfilm „Underrated: Stephen Curry“, der am 21. Juli sein weltweites Debüt auf Apple TV+ feiert; „The Beanie Bubble“, mit seiner weltweiten Premiere auf Apple TV+ am 28. Juli; Martin Scorseses und Leonardo DiCaprios mit Spannung erwarteter Film „Killers of the Flower Moon“, der im Oktober weltweit exklusiv in den Kinos erscheint und viele mehr.